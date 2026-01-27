[포토] 얼음에 갇힌 낚싯배

방금 들어온 뉴스

[포토] 얼음에 갇힌 낚싯배

입력 2026-01-27 15:25
수정 2026-01-27 15:25
수요일인 28일도 아침 최저기온이 -16도까지 떨어지는 등 강추위가 이어지겠다.

북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 아침 최저기온은 -16∼-3도, 낮 최고기온도 -4∼7도로 예보됐다.

수도권 등 중부지방은 낮에도 영하권이겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 건강관리에 유의해야겠다.

대기가 매우 건조한 데다 바람이 강해 화재 예방에도 각별히 신경 써야겠다. 중부지방엔 눈이 녹지 않고 얼어붙은 곳이 많아 빙판길과 도로 살얼음도 조심해야겠다.

전국이 대체로 맑겠으나 전남권과 경남권, 제주도는 오후까지 구름이 끼는 곳이 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해·남해 1.0∼3.0m로 예상된다.

사진은 27일 경기도 안성시 금광호수 낚싯배가 얼음에 갇혀있는 모습.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
