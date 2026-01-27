서울 중구, 청소년센터에 ‘스마트 스터디룸’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

서울 중구, 청소년센터에 ‘스마트 스터디룸’

김주연 기자
김주연 기자
입력 2026-01-27 17:18
수정 2026-01-27 17:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
서울 중구는 청소년들의 디지털 학습과 자기 계발을 지원하기 위해 중구 청소년센터 2층에 무료 학습 공간 ‘스마트 스터디룸’을 조성했다고 27일 밝혔다.

이미지 확대
중구·신세계 ‘스마트 스터디룸’ 개관
중구·신세계 ‘스마트 스터디룸’ 개관 김길성(왼쪽 세번째) 서울 중구청장이 지난 21일 청소년센터에 문을 연 ‘스마트 스터디룸’에서 기념 사진을 찍고 있다.
중구 제공


지난 21일 문을 연 이곳은 108㎡ 면적에 1인실 스터디룸 4개와 오픈형 좌석 10개, 다인용 테이블 16석 등을 갖췄다. 청소년들의 디지털 교육 격차를 줄이기 위해 일체형 PC와 아이패드 등 디지털 학습기기와 초고속 무선 네트워크도 구비했다.

스터디룸 조성은 신세계의 지원을 받아 이뤄졌다. 중구와 신세계, 중구 상권발전소가 지난해 4월 맺은 지역협력 협약에 따른 첫 결실이라고 중구는 설명했다. 청소년운영위원회를 통해 청소년 의견도 반영됐다.

운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 9시 50분까지다. 토요일은 오후 8시 50분까지, 일요일은 오후 5시 50분까지 운영한다. 1인실 스터디룸은 다음달부터 예약제로 운영되고, 일반 열람실은 자유롭게 이용할 수 있다.

김길성 구청장은 개소식에서 “청소년의 눈높이에서 공간을 만들고, 민·관이 협력해 성과를 낸 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 청소년센터를 더욱 풍성한 배움과 소통의 공간으로 가꿔 나가겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
스마트 스터디룸 조성을 지원한 민간 기업은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로