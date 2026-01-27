부산항 연관산업 육성·지원 협약…부산시·부산항만공사 등 5개 기관 협력

이미지 확대 부산시와 부산항만공사 등 5개 기관 관계자가 27일 ‘부산항 항만 연관산업 육성·지원을 위한 업무협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 송상근 부산항만공사장, 김혜정 부산지방해양수산청장, 김영득 부산항만산업총연합회장, 성희엽 부산시 미래혁신부시장, 김준휘 부산지방고용노동청장. 부산항만공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시와 부산항만공사 등 5개 기관 관계자가 27일 ‘부산항 항만 연관산업 육성·지원을 위한 업무협약’을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 송상근 부산항만공사장, 김혜정 부산지방해양수산청장, 김영득 부산항만산업총연합회장, 성희엽 부산시 미래혁신부시장, 김준휘 부산지방고용노동청장. 부산항만공사 제공

부산시와 부산항만공사 등 5개 기관이 부산항 연관산업 육성을 위한 지원에 힘을 모은다.부산시는 27일 부산항만공사, 부산지방해양수산청, 부산지방고용노동청, 부산항만산업총연합회와 ‘부산항 항만 연관산업 육성·지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.성희엽 부산시 미래혁신부시장, 김혜정 부산지방해양수산청장, 김준휘 부산지방고용노동청장, 송상근 부산항만공사 사장, 김영득 부산항만산업총연합회장이 참석해 협약서에 서명했다.이번 협약은 부산항 경쟁력 강화와 지역 경제 활성화의 기반이 되는 항만 연관산업의 지속 가능한 성장을 위해 힘을 모으자는 부산항만공사의 제안에 다른 기관이 동의하면서 체결됐다.항만 연관산업은 선박수리, 선용품 공급, 선박 연료공급, 항만용역, 컨테이너 수리, 검수·감정, 예·도선 등 업종이다. 항만 연관산업은 부산을 중심으로 발달 전국 업체의 절반 이상이 부산에 등록돼 있다.협약에 따라 부산시는 항만 연관산업의 육성과 지원, 부산지방해양수산청은 부산항 항만 연관산업 경쟁력과 안전관리 역량 강화를 위한 행정·제도적 지원을 수행한다.부산지방고용노동청은 부산항 항만 연관산업의 인력 수급, 임금 체불 예방과 재해예방 지원, 부산항만공사는 부산항 항만 연관산업 육성·지원 사업 추진 등을 담당한다.부산항만산업총연합회는 항만 연관산업계 공동현안 해결을 위해 사무국을 운영하고, 연간 사업계획 수립과 시행, 항만 연관산업 육성·지원사업 참여, 임금 체불 없는 일터를 조성에 협력한다.부산시는 이번 협약이 부산항 발전을 위한 협력의 출발점이 될 것으로 기대한다. 박형준 부산시장은 “해양수산부와 해운기업 이전, 국제수로기구 인프라센터 유치 등으로 부산이 글로벌 해양 허브 도시로돋움 하는 혁신의 파동이 시작됐다. 이 영향이 부산항 항만 연관산업 구석구석까지 미칠 수 있게 하겠다”라고 밝혔다.송상근 부산항만공사 사장은 “5개 기관이 긴밀히 협력해 항만 연관업계의 현안을 해소하고 경쟁력을 한층 강화하면서 지역경제 활성화에도 이바지하겠다”라고 밝혔다.