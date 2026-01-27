이철우 경북도지사, 언론사 행사 보조금 특혜 의혹…경찰 불구속 송치

지난해 12월 이 도지사 한차례 소환조사

경북경찰청은 특정 언론사 주최 행사에 보조금을 지원해 특혜를 준 혐의(업무상 배임)로 이철우 경북도지사를 검찰에 불구속 송치했다고 27일 밝혔다.경찰에 따르면 이 도지사는 2022년 포항에서 열린 한 언론사 주최 행사와 관련해 경북도 보조금을 지원하며 혜택을 줬다는 혐의를 받고 있다.이에 경찰은 지난해 7월 이 도지사 관사를 압수수색해 서류와 휴대전화 등을 확보하는 등 관련 수사를 이어왔다.이 도지사 측 변호인은 관련 혐의를 전면 부인해 왔다. 이 도지사는 건강상 이유 등으로 경찰 출석 요구에 불응하다가 지난해 12월 한차례 경찰 조사를 받은 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “해당 사건을 검찰에 송치했으나 보완 수사 요구가 있어 추가로 조사를 진행하는 중”이라며 “수사 중인 사안이라 나머지 자세한 내용은 말할 수 없다”고 밝혔다.