“오늘 이장 생일이네”…이웃 기념일 적힌 달력 만들어 서로 챙기는 단양 유암1리

이미지 확대 단양군 영춘면 유암1리가 만든 마을 달력. 단양군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 단양군 영춘면 유암1리가 만든 마을 달력. 단양군 제공.

달력 한장이 작은 농촌 마을에 웃음꽃을 피우고 있다.27일 단양군에 따르면 영춘면 유암1리는 주민 80여명의 생일과 결혼기념일이 적힌 마을 달력을 제작해 배포하고 있다.충북도 행복마을사업의 일환으로 예산을 지원받아 2023년도 마을 달력을 제작한 주민들은 다음 해부터는 회비를 모아 달력 제작을 이어오고 있다.올해 달력은 140만원을 걷어 200부를 만들었다.서로를 기억하자는 뜻에서 출발한 마을 달력은 주민들의 소망대로 이웃을 기억하게 하는 매개체 역할을 톡톡히 한다.날짜 옆에 적힌 이름을 보며 “오늘이 누구 생일이구나”라는 말이 자연스럽게 나오더니 이제는 생일을 맞은 어르신 집에 떡이나 과일을 건네며 덕담을 전하는 풍경이 주민들의 일상이 됐다.주민들은 한 달에 한 번씩 생일을 맞은 이웃들을 한자리에 모아 동네잔치를 여는 방안을 구상 중이다.달력은 마을의 역사를 기록하는 추억 앨범 역할까지 한다. 주민들이 찍은 마을 잔치나 경로당 풍경 사진 70여장이 달력을 채우고 있어서다.달력은 마을 안에만 머무르지 않는다. 외지에 나가 있는 출향인과 자녀들에게 보내져 그들과 고향을 잇는 가교역할도 한다.유암1리 정철영(54) 이장은 “연말이 되면 달력을 기다리는 주민들이 많다”며 “달력이 마을을 하나로 만들고 있다”고 말했다.