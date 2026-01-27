지방분권 부산연대 “정부·지자체 행정통합 추진체 결성해야”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
박재율 지방분권균형발전부산시민연대 상임대표(왼쪽에서 다섯번째) 등 시민단체 관계자들이 27일 부산시의회 브리핑룸에서 광역행정통합 추진 방향을 제안하는 기자회견을 진행하고 있다. 지방분권균형발전부산시민연대 제공
전국에서 광역자치단체 간의 행정통합 논의가 진행 중인 가운데, 통합 효과를 극대화하기 위해 대통령과 자치단체장이 참여하는 추진 협의회를 만들자는 제안이 나왔다.
지방분균 균형발전 부산시민연대와 사단법인 분권균형은 27일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “대통령과 행정통합을 추진하는 광역자치단체의 장이 참여하는 ‘행정통합 추진 협의회’를 구성하자고 제안했다.
행정통합은 수도권 집중을 해소하고 저출생 고령화, 지역소멸의 국가적 위기를 극복하는 균형발전을 달성하기 위한 것으로 중앙정부와 지방정부, 정치권이 힘을 모아야 하는 국가적 과제이기 때문이다.
이 단체는 “오는 6월 지방선거에서 통합단체장 선거를 실시해 광역행정통합을 완성하느냐를 기준으로 각 지역이 순위 경쟁하듯 행정통합을 추진할 필요는 없다”고 강조했다.
그러면서 “지역 여론의 동의를 얻을 수 있는 곳은 지방선거에서 통합을 추진하되, 그렇지 않은 곳은 정부와 협의를 통해 2028년 국회의원 선거 때 통합 단체장 선거를 함께 실시하는 방안 등을 추진할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
연대는 통합을 추진 중인 자치단체 간의 협력도 강조했다. 부산·경남·울산, 광주·전남, 대구·경북, 대전·충남 등 단체장들 회동을 통해 자치 입법권, 자치 재정권, 자치 조직권을 담은 특별법 제정 등 내실 있는 광역행정통합 방안을 논의하자는 것이다.
이영실 서울시의원 “하루 10명도 못 태운 2년 11억 원 한강버스 무료 셔틀, 전형적인 탁상행정”
서울특별시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난해 11월 16일부터 한강버스를 마곡–여의도 구간만 운항하는 ‘반쪽 운항’ 체제로 전환했음에도, 압구정·잠실 무료 셔틀은 두 달 이상 그대로 유지하다가 1월 21일에야 중단한 것에 대해 “현실 변화에 대응하지 못한 늑장 행정”이라고 비판했다. ㈜한강버스는 한강버스 접근성 개선을 명분으로 무료 셔틀버스(잠실3대, 압구정1대, 마곡2대)를 운영해 왔다. 그러나 11월 16일 이후 한강버스는 마곡–여의도 구간 중심으로만 제한 운항됐음에도, 실제 운항이 이뤄지지 않던 압구정·잠실 선착장을 대상으로 한 셔틀 운행은 그대로 유지했다. 무료 셔틀버스는 출근 시간(06:30~09:00)과 퇴근 시간(17:30~21:00)에만 운행되며, 주말과 공휴일에는 운행하지 않는 구조다. 여가·관광 수요가 중심인 한강버스의 특성과 맞지 않는 운영 방식이라는 지적에도, 운항 축소 이후에도 별다른 조정은 이뤄지지 않았다. 실제 이용 실적 역시 저조했다. 서울시가 제출한 자료에 따르면 지난 1월 무료 셔틀버스 이용객 수는 하루 평균 10명 미만 수준에 머물렀다. 그럼에도 해당 사업은 월 4600만 원의 고정 비용이
서울시의회 바로가기
박재율 지방분권균형발전부산시민연대 상임대표는 “정부와 지방자치단체, 국회, 정치권이 머리를 맞대고 힘을 모아는 것은 진정한 광역지방정부통합을 실현하는 토대가 될 것”이라며 “국회의장과 여·야 정당 대표들도 분권형 광역행정통합을 위한 초당적 협력과 입법 지원을 약속하는 공동 선언을 해야 한다”라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
행정통합의 목적은 국가적 위기 극복인가?