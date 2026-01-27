[단독]오늘 검찰인사위원회 개최…檢 중간간부 인사 임박

방금 들어온 뉴스

[단독]오늘 검찰인사위원회 개최…檢 중간간부 인사 임박

하종민 기자
입력 2026-01-27 12:13
수정 2026-01-27 12:13
오는 29일 인사 결과 발표 예정

이미지 확대
법무부, 검사장급 고위간부 인사…대검 간부·재경지검장 대거 교체
법무부, 검사장급 고위간부 인사…대검 간부·재경지검장 대거 교체 서울 서초구 대검찰청의 모습. 연합뉴스


부장검사급(차장·부장검사) 검사 인사 기준을 논의하기 위한 검찰인사위원회가 27일 오후 개최된다.

법무부는 이날 오후 정부과천청사에서 검찰인사위원회를 열고 부장검사급 검사들의 인사 사안을 논의한다. 지난주 대검검사급(검사장) 검사 인사 이후 5일 만으로, 이르면 오는 29일 인사 결과를 발표할 예정이다.

이번 인사위원회에서는 부장검사로 첫 승진 보임하는 대상자들(사법연수원 40기)에 대한 인사 기준과 함께 주요 보직에 대한 인사 원칙을 정할 것으로 보인다. 검찰인사위원회는 검사(3명)·판사(2명)·변호사(2명)·법학교수(2명)과 각계 전문 분야의 비변호사 2명 등 11명으로 구성된다. 통상 인사 단행 직전 열리며, 법무부가 올린 인사안을 심의·의결한다.

지난주 진행된 대검검사급 검사 인사에서는 대장동 사건 항소 포기에 반발하거나 경위 설명을 요구했던 간부들이 대거 좌천됐다. 또 사법연수원 34기가 검사장으로 승진 보임되면서 세대교체를 진행했다는 평가를 받았다.

당시 전보 인사를 받은 박영빈(연수원 30기) 지검장은 곧장 사의를 표했다. 이 외 하담미(32기) 수원지검 안양지청장, 이동균(33기) 수원지검 안산지청장, 신동원(33기) 대구지검 서부지청장, 용성진(33기) 광주지검 순천지청장 등도 사의를 표했다.
하종민 기자
