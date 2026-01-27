광주대표도서관 붕괴 구조물 용접불량 확인…공무원 등 30명 입건

‘광주대표도서관 붕괴’ 감식 결과 6월 말쯤 예정

시공사 관계자 감리사, 공무원 4명 등 30명 입건

‘구조체 붕괴 원인 규명돼야 과실자 판단 가능하다’

이미지 확대 2025년 12월 11일 오후 1시 58분쯤 광주대표도서관 공사 현장 옥상층에서 콘크리트 타설 중 붕괴 사고가 발생해 하청업체 소속 근로자 4명이 숨졌다. 사진은 119 구조대가 매몰 근로자를 수색하고 있다. (광주소방본부 제공) 닫기 이미지 확대 보기 2025년 12월 11일 오후 1시 58분쯤 광주대표도서관 공사 현장 옥상층에서 콘크리트 타설 중 붕괴 사고가 발생해 하청업체 소속 근로자 4명이 숨졌다. 사진은 119 구조대가 매몰 근로자를 수색하고 있다. (광주소방본부 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

근로자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고를 수사 중인 경찰이 사고 관련자 30명을 입건하고, 붕괴 원인과 책임 구조 전반에 대한 수사를 이어가고 있다.광주경찰청은 27일 오전 10시 광주대표도서관 붕괴 사고 관련 브리핑을 열고 수사 상황을 중간 발표했다.경찰은 현재까지 7차례 압수수색을 통해 휴대전화와 관련 서류 1900종, 전자정보 10만점 등을 확보했다고 밝혔다. 이어 하청업체와 법인 관계자 등 모두 30명을 입건하고, 24명에 대해 출국금지 조치를 했다. 입건 대상자에는 시공사 관계자와 감리사, 공무원 4명 등이 포함됐다.수사당국은 이들을 대상으로 불법 재하도급 여부와 무자격자 시공 여부도 함께 들여다보고 있다. 또 설계 변경 과정과 시공·감리, 관리·감독 체계 전반도 수사 대상에 올려놓았다. 일부 전문가들이 제기한 용접과 콘크리트 타설 불량 문제에 대한 수사 여부는 검토 중이다.합동 감식 결과는 이르면 2월 말쯤 나올 것으로 예상된다. 대형 사건의 경우 감정에만 3개월 정도 소요되고 기술 검토와 회의 등을 거쳐 결론이 도출되는 만큼, 구조체 붕괴 원인이 규명돼야 구체적인 과실 판단도 가능하다는 설명이다.전병현 형사기동대장은 “건설 현장에서 반복되는 부실과 안전관리 문제를 근본적으로 점검한다는 관점에서 수사를 이어가겠다”고 밝혔다.앞서 지난해 12월 11일 오후 1시 58분쯤 광주대표도서관 공사 현장 옥상층에서 콘크리트 타설 중 붕괴 사고가 발생해 하청업체 소속 근로자 4명이 숨졌다.광주광역시가 발주한 공사 현장으로 옛 상무소각장 부지에 516억원을 들여 연면적 1만 1286㎡, 지하 2층∼지상 2층 규모로 진행 중이었다. 사고 당시 공정률은 72% 수준이었다.