[단독]한달 새 117명이나 늘었다… 군위, 선거 앞두고 또 ‘위장 전입’ 의혹

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[단독]한달 새 117명이나 늘었다… 군위, 선거 앞두고 또 ‘위장 전입’ 의혹

김상화 기자
입력 2026-01-27 11:24
수정 2026-01-27 11:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
군위군청 전경
군위군청 전경


인구 감소가 계속되면서 소멸 위기에 놓인 대구 군위군에서 또다시 위장 전입 의혹이 불거졌다. 오는 6.3일 실시될 제9회 전국동시지방선거를 앞두고서다.

27일 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 지난해 11월 말 기준 군위군 인구는 2만 2335명이다.

이런 인구가 불과 1개월 뒤인 12월 117명이 증가한 2만 2452명으로 늘어났다.

8개 읍면 모두 인구가 증가했다. 군위읍이 40명으로 가장 많았으며 효령면 27명, 삼국유사면 15명, 의흥면 12명, 부계면 11명, 소보면 8명, 우보·산성면 각 2명 등이다.

이는 군위군 인구가 2023년 12월 2만 3000명 선이 붕괴된 이후 계속 감소해 왔던 것과는 전혀 딴판이다.

군위군선거관리위원회는 최근 이런 사실에 주목하고 실태 조사에 나선 것으로 알려졌다.

이를 놓고 일각에선 2022년 지방선거 때와 유사한 또 다른 위장 전입을 강하게 의심하고 있다.

당시 군위경찰서는 지방선거를 앞두고 6개월 새 군위군 인구가 480여명 급증하자 선거를 염두에 두고 위장 전입한 것은 아닌지 사실 관계를 확인했다.

그 결과, 상당수가 위장 전입인 것으로 확인돼 경찰이 수사에 착수했다. 뒤이어 40여명이 군위군 내 읍·면사무소나 공장, 창고 등으로 전입 신고를 한 위장 전입자로 밝혀졌다. 이 중에는 공무원도 10여명 포함된 것으로 확인돼 관권 선거 논란이 일었다.

군위군 관계자는 “이달부터 지급되는 민생안전지원금 수령을 목적으로 위장 전입한 경우가 일부 있을 수 있다”면서 “전입 신고한 사람을 상대로 전입하게 된 구체적인 경위에 대해 파악하는 중이다”고 말했다. 한편 군위는 인구가 적은 만큼 판세가 팽팽할 경우 수십 표 차로도 당락이 결정될 수 있다.
대구 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2022년 군위군 위장 전입 사건의 수사 결과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로