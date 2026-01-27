[단독]한달 새 117명이나 늘었다… 군위, 선거 앞두고 또 ‘위장 전입’ 의혹

이미지 확대 군위군청 전경 닫기 이미지 확대 보기 군위군청 전경

인구 감소가 계속되면서 소멸 위기에 놓인 대구 군위군에서 또다시 위장 전입 의혹이 불거졌다. 오는 6.3일 실시될 제9회 전국동시지방선거를 앞두고서다.27일 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 지난해 11월 말 기준 군위군 인구는 2만 2335명이다.이런 인구가 불과 1개월 뒤인 12월 117명이 증가한 2만 2452명으로 늘어났다.8개 읍면 모두 인구가 증가했다. 군위읍이 40명으로 가장 많았으며 효령면 27명, 삼국유사면 15명, 의흥면 12명, 부계면 11명, 소보면 8명, 우보·산성면 각 2명 등이다.이는 군위군 인구가 2023년 12월 2만 3000명 선이 붕괴된 이후 계속 감소해 왔던 것과는 전혀 딴판이다.군위군선거관리위원회는 최근 이런 사실에 주목하고 실태 조사에 나선 것으로 알려졌다.이를 놓고 일각에선 2022년 지방선거 때와 유사한 또 다른 위장 전입을 강하게 의심하고 있다.당시 군위경찰서는 지방선거를 앞두고 6개월 새 군위군 인구가 480여명 급증하자 선거를 염두에 두고 위장 전입한 것은 아닌지 사실 관계를 확인했다.그 결과, 상당수가 위장 전입인 것으로 확인돼 경찰이 수사에 착수했다. 뒤이어 40여명이 군위군 내 읍·면사무소나 공장, 창고 등으로 전입 신고를 한 위장 전입자로 밝혀졌다. 이 중에는 공무원도 10여명 포함된 것으로 확인돼 관권 선거 논란이 일었다.군위군 관계자는 “이달부터 지급되는 민생안전지원금 수령을 목적으로 위장 전입한 경우가 일부 있을 수 있다”면서 “전입 신고한 사람을 상대로 전입하게 된 구체적인 경위에 대해 파악하는 중이다”고 말했다. 한편 군위는 인구가 적은 만큼 판세가 팽팽할 경우 수십 표 차로도 당락이 결정될 수 있다.