설 연휴 화재 예방 빈틈없다…전북소방본부, 화재취약시설 불시 조사·점검

화재·소방 자료 이미지.
설 연휴 기간 귀성객 이동이 늘고 전통시장과 다중이용시설 이용 증가로 화재 위험이 커질 것으로 예상돼 각별한 주의가 요구된다.
전북특별자치도소방본부는 설 명절을 맞아 2월 15일까지 ‘설 명절 대비 화재예방대책’을 집중 추진한다고 27일 밝혔다.
전북소방본부에 따르면 최근 5년간 설 연휴 기간 전북에서 발생한 화재는 총 168건으로 집계됐다.
화재로 1명이 숨지고 5명이 다쳤다.
재산피해도 8억원에 달했다.
화재 원인은 60% 이상이 부주의로 분석됐다.
이에 따라 전북소방본부는 전통시장과 다중이용시설, 공동주택 등 화재취약시설을 대상으로 불시 화재 안전 조사와 합동점검을 실시해 화재 위험 요인을 선제적으로 제거할 계획이다
특히 화재 예방대책 기간 ▲화재위험 요인 제거 ▲화재예방 및 안전관리 강화 ▲대국민 홍보 강화 등 3대 중점 과제를 중점 추진할 예정이다.
소방당국은 전통시장과 다중이용시설, 공동주택 등 화재취약시설을 대상으로 불시 화재 안전 조사와 합동점검을 실시해 화재 위험 요인을 선제 제거한다는 방침이다.
또 노후 아파트와 피난 취약 시설을 중심으로 소방관서장 현장 안전 컨설팅을 실시해 맞춤형 화재 예방 지도도 병행한다.
전북소방본부는 “설 명절은 가족과 이웃이 함께 모이는 소중한 시간인 만큼, 작은 부주의가 큰 화재로 이어지지 않도록 각별한 주의가 필요하다”며 “도민 모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 화재 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.
