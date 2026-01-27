설 연휴 화재 예방 빈틈없다…전북소방본부, 화재취약시설 불시 조사·점검

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

설 연휴 화재 예방 빈틈없다…전북소방본부, 화재취약시설 불시 조사·점검

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-01-27 10:50
수정 2026-01-27 11:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
화재·소방 자료 이미지. 서울신문DB
화재·소방 자료 이미지. 서울신문DB


설 연휴 기간 귀성객 이동이 늘고 전통시장과 다중이용시설 이용 증가로 화재 위험이 커질 것으로 예상돼 각별한 주의가 요구된다.

전북특별자치도소방본부는 설 명절을 맞아 2월 15일까지 ‘설 명절 대비 화재예방대책’을 집중 추진한다고 27일 밝혔다.

전북소방본부에 따르면 최근 5년간 설 연휴 기간 전북에서 발생한 화재는 총 168건으로 집계됐다.

화재로 1명이 숨지고 5명이 다쳤다.

재산피해도 8억원에 달했다.

화재 원인은 60% 이상이 부주의로 분석됐다.

이에 따라 전북소방본부는 전통시장과 다중이용시설, 공동주택 등 화재취약시설을 대상으로 불시 화재 안전 조사와 합동점검을 실시해 화재 위험 요인을 선제적으로 제거할 계획이다

특히 화재 예방대책 기간 ▲화재위험 요인 제거 ▲화재예방 및 안전관리 강화 ▲대국민 홍보 강화 등 3대 중점 과제를 중점 추진할 예정이다.

소방당국은 전통시장과 다중이용시설, 공동주택 등 화재취약시설을 대상으로 불시 화재 안전 조사와 합동점검을 실시해 화재 위험 요인을 선제 제거한다는 방침이다.

또 노후 아파트와 피난 취약 시설을 중심으로 소방관서장 현장 안전 컨설팅을 실시해 맞춤형 화재 예방 지도도 병행한다.

전북소방본부는 “설 명절은 가족과 이웃이 함께 모이는 소중한 시간인 만큼, 작은 부주의가 큰 화재로 이어지지 않도록 각별한 주의가 필요하다”며 “도민 모두가 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 화재 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
최근 5년간 설 연휴 전북 화재 원인의 60% 이상은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로