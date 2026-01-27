[속보] 이해찬 전 총리 시신 인천공항 도착…金총리 등 영접

방금 들어온 뉴스

[속보] 이해찬 전 총리 시신 인천공항 도착…金총리 등 영접

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-01-27 07:08
수정 2026-01-27 07:19
이미지 확대
지난 26일(현지시간) 베트남 호찌민시 떤선녓 국제공항에 도착한 이해찬 전 총리의 관이 대형 태극기에 감싸인 채 운구되고 있다. 2026.1.27. 김현 더불어민주당 국회의원실 제공
지난 26일(현지시간) 베트남 호찌민시 떤선녓 국제공항에 도착한 이해찬 전 총리의 관이 대형 태극기에 감싸인 채 운구되고 있다. 2026.1.27. 김현 더불어민주당 국회의원실 제공


베트남 출장 중 급작스럽게 세상을 떠난 이해찬 전 국무총리의 시신이 27일 오전 고국으로 돌아왔다.

이 전 총리의 시신을 실은 대한항공 KE476편은 베트남 호찌민 공항을 출발한 지 4시간 30분 만인 이날 오전 6시 53분쯤 인천국제공항에 착륙했다.

이번 항공편은 전세기로 운영됐다.

유가족과 함께 대통령 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원과 같은 당 이재정·김영배·김현·이해식·정태호·최민희 의원이 동행했다.

상임 장례위원장을 맡은 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표 등 영접단은 오전 6시쯤 공항에 미리 도착했다.



인천공항 제2터미널에 도착한 이 전 총리의 시신은 계류장에서 간단한 영접식을 마친 뒤, 화물터미널을 거치지 않고 바로 운구 차량에 실려 서울대병원 장례식장으로 옮겨질 예정이다.
김성은 기자
위로