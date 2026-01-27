프로야구 ‘울산웨일즈’ 마스코트 디자인 공모

2026-01-27 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시는 신생 ‘울산웨일즈’ 프로야구단의 마스코트 디자인을 공개 모집한다고 26일 밝혔다.이번 공모는 개인이나 기업 등 누구나 참여할 수 있다. 팀은 2인 이내로 구성 가능하고, 작품도 2점까지 제출할 수 있다. 메인 마스코트 1종을 기준으로 기본형 2개(공격·수비 각 1개)와 응용형 동작 5개(공격 2개, 수비 2개, 응원 1개)를 작품 설명서, 출품 패널, 신청서 등과 함께 3월 3일부터 이틀간 전자우편(udesign@korea.kr)으로 제출하면 된다.시는 심사를 통해 총 10개 작품을 선정할 계획이다. 총상금은 1500만원(대상 1000만원)이다. 심사 결과는 같은 달 20일 한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그 개막전 울산 홈 경기에 맞춰 시 누리집을 통해 발표된다.