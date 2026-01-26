경찰, 알리익스프레스 정산금 해킹 사건 내사 착수

방금 들어온 뉴스

설정욱 기자
입력 2026-01-26 19:17
수정 2026-01-26 19:17
인천경찰청.
경찰이 알리익스프레스 판매자의 정산금 해킹 사고와 관련한 내사에 착수했다.

인천경찰청 사이버수사대는 알리 해킹 사고에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 26일 밝혔다.

알리 측에서 고소·고발을 하지 않았지만, 경찰이 언론 보도 등을 통해 내사에 나서기로 했다.

알리는 지난해 10월 알리익스프레스의 판매자 계좌 정보가 해킹당하면서 판매자들에게 지급해야 할 정산금 86억원이 지급되지 않은 것을 확인했다.

해커는 비즈니스 계정 비밀번호 복구에 사용되는 일회용 비밀번호(OTP) 취약점을 이용해 107개 비즈니스 계정의 비밀번호를 재설정했고, 이 중 83개 계정의 정산금 계좌를 자신의 계좌로 새로 등록한 것으로 파악됐다.



경찰 관계자는 “해킹 여부와 침입 방법 등을 확인할 예정”이라고 말했다.
