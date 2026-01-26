북한서 헤엄쳐 온 ‘귀순 멧돼지’의 최후…두 달 만에 소청도서 사살

북한서 헤엄쳐 온 ‘귀순 멧돼지’의 최후…두 달 만에 소청도서 사살

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-01-26 17:44
수정 2026-01-26 17:44
이미지 확대
인천 소청도서 사살당한 멧돼지. 이 멧돼지는 지난해 10월 31일 소청도 일대 폐쇄회로(CC)TV에서 처음 포착됐으며 3년생으로 추정된다. 무게는 230㎏에 달한다. 2026.1.19 인천시 옹진군 제공
인천 소청도서 사살당한 멧돼지. 이 멧돼지는 지난해 10월 31일 소청도 일대 폐쇄회로(CC)TV에서 처음 포착됐으며 3년생으로 추정된다. 무게는 230㎏에 달한다. 2026.1.19 인천시 옹진군 제공


북한에서 유입된 것으로 추정되는 멧돼지가 출몰한 지 두 달여만에 사살됐다.

19일 인천시 옹진군에 따르면 지난 17일 오후 1시 50분쯤 서해 북단 소청도의 한 해삼 양식장 인근에서 ‘유해야생동물 피해방지단’ 소속 엽사가 멧돼지를 발견해 사살했다.

이 멧돼지는 지난해 10월 31일 소청도 일대 폐쇄회로(CC)TV에서 처음 포착됐으며 3년생으로 추정된다. 무게는 230㎏에 달한다.

멧돼지 출몰로 인명피해는 없었으나, 새끼 염소가 죽었으며 고구마 등 농작물 피해가 발생했다.

옹진군은 북한 지역에서 헤엄쳐 넘어온 것으로 추정되는 이 멧돼지에 대해 아프리카돼지열병(ASF) 감염 여부를 검사할 계획이었으나, 외부 반출이 어렵다고 판단해 현장에서 매몰 처리했다.

옹진군은 지난해 11월부터 오는 2월까지 야생 멧돼지 등을 포획하기 위해 유해야생동물 피해방지단을 운영 중이다.

100여개의 섬으로만 이뤄진 옹진군에서는 지난해 하반기부터 소청도를 비롯해 덕적도, 연평도, 승봉도 등에서 멧돼지 출몰 신고가 잇따라 접수됐다.

옹진군 관계자는 “서해5도에 출몰하는 멧돼지 대부분은 북한에서 유입된 것으로 추정한다”며 “주민을 보호하고 농산물 피해를 막기 위해 포획과 감시 활동을 강화하겠다”고 말했다.
권윤희 기자
