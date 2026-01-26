민원 9000건 해결한 ‘중구청장 소통폰’…“사후관리 강화”

“주민 소통에 도움 준 정책 1위…평균 처리 2.5일”

이미지 확대 김길성 서울 중구청장 김길성 서울 중구청장 닫기 이미지 확대 보기 김길성 서울 중구청장 김길성 서울 중구청장

이미지 확대 서울 중구청장 소통폰 포스터 서울 중구청장 소통폰 포스터

중구 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구청장 소통폰 포스터 서울 중구청장 소통폰 포스터

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 2022년 10월 도입한 ‘구청장 소통폰’으로 최근까지 주민 민원 약 9000건을 처리했다고 26일 밝혔다. 평균 처리 기간은 2.5일이었다.중구는 “이달부터 구청장 소통폰의 사후 안부 전달 시스템인 ‘민원처리 해피톡’ 발송 주기를 기존 2개월에서 1개월로 단축한다”고 밝혔다.구청장 소통폰은 김길성 중구청장이 주민 목소리를 문자 메시지나 카카오톡으로 듣기 위해 도입한 직통 번호다. 지난해 구정 만족도 조사에서 소통에 도움을 준 정책 1위로 꼽히기도 했다.단순히 처리 결과를 전달하는 데 지난해 6월부터 안부 확인을 하는 민원처리 해피톡 기능을 추가했다. 추가 민원이 없는 주민이더라도 이후 불편 사항이 없는지 확인한다는 취지에서다.중구는 이달부터 안부 확인 시기를 1개월로 단축해 더욱 신속하게 주민 피드백을 수렴한다는 계획이다.김길성 구청장은 “구청장 소통폰은 주민 일상과 행정을 가장 빠르고 간편하게 잇는 연결선”이라며 “능동적인 소통으로 주민 일상을 언제나 챙기는 내편중구를 실현하겠다”고 말했다.