수산업 챙기는 강원…“블루푸드테크 생태계 구축”

어업인 산지시설 늘리고 판로 확대

유통구조 효율화로 가격경쟁력 제고

이미지 확대 김광래 강원도 경제부지사가 26일 도청에서 기자간담회를 갖고 수산 먹거리 산업 육성 계획을 발표하고 있다. 강원도 제공 닫기 이미지 확대 보기 김광래 강원도 경제부지사가 26일 도청에서 기자간담회를 갖고 수산 먹거리 산업 육성 계획을 발표하고 있다. 강원도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원도가 수산 먹거리 산업 육성에 나선다. 수산물 생산에서 가공, 유통, 소비로 이어지는 블루푸드테크(Blue Food-Technology) 생태계를 구축한다는 구상이다.강원도는 총 97억원을 들여 수산 먹거리 산업 체질 개선을 위한 사업을 벌인다고 26일 밝혔다. 이 사업은 블루푸드테크 맞춤형 인프라 구축, 수산물 산지 유통시설 구축, 수산물 가격 안정 및 소비 활성화 분야로 나뉜다. 김광래 강원도 경제부지사는 “사업 예산이 비교적 크진 않지만 수산업에 꼭 필요한 사업들이어서 어업인과 중소기업이 체감하는 정책 효과는 클 것”이라고 말했다.36억원을 들이는 블루푸드테크 맞춤형 인프라 구축은 수산물을 가공하는 중소기업을 대상으로 한다. 창업부터 제품 개발, 마케팅까지 성장 단계별로 지원하는 게 골자다. 어업인을 위한 위판장, 직매장 확충 등 수산물 산지 유통시설 구축에는 49억원이 투입된다. 이를 통해 유통 단계는 줄고 가격 경쟁력은 높아질 것으로 강원도는 기대하고 있다. 강원도 관계자는 “산지부터 소비자까지 이어지는 유통 단계를 축소하면 어업인 소득은 늘어나고 소비자 물가는 안정화할 것”이라고 설명했다.수산물 가격 안정 및 소비 활성화에는 12억원이 투입된다. 대도시에서 특판전을 열고 황태, 젓갈, 어포, 조미김 등의 수출 경쟁력을 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 김 부지사는 “수산업을 단순히 ‘잡는 산업’이 아닌 가공, 유통, 소비로 이어지는 미래 먹거리 산업으로 전환하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 현장 목소리를 반영한 정책으로 수산업의 성장을 이끌겠다”고 전했다.