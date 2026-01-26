자전거 타고 가다 라이터로 방화…울산 물억새군락지 불 낸 50대 ‘자백’

이미지 확대
지난 24일 오후 7시 26분쯤 불이 난 울산 북구 태화강 물억새 군락. 불길이 물억새 군락에서 치솟고 있다. 울산 박정훈 기자
울산 북구 태화강 물억새 군락지에 불을 지른 50대 방화범이 경찰 조사에서 범행을 인정했다.
26일 울산 북부경찰서에 따르면 방화 혐의로 긴급 체포된 A씨는 자전거를 타고 이동하며 가지고 있던 라이터로 불을 낸 것으로 조사됐다.
범행 장면은 현장 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐으며, A씨도 경찰 조사에서 혐의를 인정한 것으로 파악됐다. 다만 범행 동기에 대해서는 진술을 번복하는 등 일관성이 없는 상황이다.
그는 방화 직후 자전거를 타고 현장을 벗어났고, 이튿날인 25일 오후 남구의 한 도로에서 붙잡혔다.
경찰은 범행 동기 등 수사를 마무리하는 대로 구속영장을 신청할 예정이다.
지난 24일 오후 7시 26분쯤 태화강 물억새 군락지에서는 명촌교 아래를 중심으로 5∼6곳에서 연달아 불이 났다. 불길은 1시간 만에 진화됐으며 소방서 추산 억새밭 3.5㏊가 소실됐다.
