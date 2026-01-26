3층 주차장 벽 뚫고 1층으로 ‘쾅’…30대 만취 운전자 경상

이미지 확대 30대 운전자가 몰던 승용차가 26일 부산 북구 한 상가 3층 주차장 외벽을 뚫고 1층으로 추락해 뒤집혀있다. 부산경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 30대 운전자가 몰던 승용차가 26일 부산 북구 한 상가 3층 주차장 외벽을 뚫고 1층으로 추락해 뒤집혀있다. 부산경찰청 제공

부산에서 술에 취한 30대가 운전하던 자동차가 주차장 3층 벽을 뚫고 1층으로 추락하는 사고가 일어났다.26일 부산 북부경찰서는 전날 오후 7시 30분쯤 북구 화명동 한 상가건물 3층 주차장에서 30대 A씨가 운전하던 승용차가 외벽을 뚫고 튀어나와 1층으로 추락했다고 밝혔다.이 사고로 A씨가 가벼운 부상을 입고 병원으로 옮겨졌으며, 다른 인명 피해는 없었다.경찰은 A씨는 술을 마시고 운전하다 건물 벽을 들이받으면서 추락한 것으로 보고 있다. A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 조사됐다.경찰은 A씨를 도료교통법 위반(음주운전) 혐의로 입건해 조사하고 있다.