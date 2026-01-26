경찰, 김경 2차 압수수색… ‘구청장 공천’ 로비 의혹도 수사

금품 전달 논의 정황 담긴 녹취 확보
민주당 현직 의원 이름도 거론된 듯
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경찰이 김경 서울시의원의 또 다른 금품 전달 의혹과 관련해 압수수색에 나선 가운데 24일 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지에서 서울경찰청 공공범죄수사대 관계자들이 압수품을 옮기고 있다. 2026.1.24
연합뉴스
연합뉴스
경찰이 ‘공천헌금 의혹’ 핵심 인물인 김경 서울시의원의 추가 금품 전달 의혹에 대한 강제 수사에 나섰다. 서울시 선거관리위원회가 경찰로 넘긴 강서구청장 보궐선거 관련 녹취를 토대로 시의회 의원회관과 자택 등을 압수수색하며 수사 범위를 넓히고 있다.
25일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 24일 김 시의원의 강서구 화곡동 자택과 김 시의원 모친의 방배동 주거지, 시의회 의원회관 사무실 등 5곳에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 압수수색은 약 6시간 동안 진행된 것으로 알려졌다.
이번 강제수사는 서울시 선관위가 최근 경찰에 이첩한 사건과 관련된 것으로 보인다. 경찰은 2023년 10월 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨가 특정 인물에게 금품을 전달하는 방안을 논의하는 듯한 내용의 녹취를 확보했다.
이 과정에서 더불어민주당 현직 의원들의 이름이 거론된 것으로 전해졌다. 다만 국회의원은 현재 수사 대상에 포함되지 않은 것으로 알려졌다.
압수수색 대상에는 양모 전 서울시의장 자택도 포함됐다. 양 전 의장은 당시 강서구청장 공천에 관여한 민주당 지도부 인사의 최측근으로 분류되는 인물로, 김 시의원과 통화한 정치권 관계자 중 한 명으로 전해졌다. 다만 양 전 의장은 ‘김 시의원과 통화한 건 사실이나 대가성은 없었다’며 의혹을 부인하고 있다.
유정희 서울시의원, 관악구 전통시장·상점가 연합회 출범식 참석
서울시의회 유정희 의원(관악구4·문화체육관광위원회)은 지난 20일 관악구청 대강당에서 열린 (사)관악구 전통시장·상점가 연합회 출범식에 참석해 연합회 출범을 축하하고 전통시장 활성화에 대한 응원의 뜻을 전했다. 이날 출범식은 관악구 전통시장과 상점가 상인들이 뜻을 모아 연합회를 공식 출범하는 자리로, 지역 상권의 공동 대응과 협력 체계를 마련하기 위한 의미 있는 첫걸음이라는 평가를 받고 있다. 유 의원은 관악구 전통시장과 상점가가 지역 경제의 핵심 축이자 생활경제의 중심이라는 점에 공감하며, 연합회 출범이 상인 간 연대와 상권 경쟁력 강화로 이어지기를 기대한다고 밝혔다. 유 의원은 “전통시장과 상점가는 관악경제의 대동맥이자 주민들의 일상과 가장 가까운 경제 현장”이라며 “이번 연합회 출범이 상인 여러분의 목소리를 하나로 모으고, 지속 가능한 지역 상권으로 도약하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다. 이어 “급변하는 소비 환경 속에서 전통시장과 상점가가 살아남기 위해서는 개별 점포를 넘어선 협력과 공동 대응이 중요하다”면서 “연합회가 현장의 의견을 효과적으로 전달하고 실질적인 변화를 끌어내는 중심 역할을 하기를 기대한다”고 밝혔다. 끝으로 유 의원은 “앞으
서울시의회 바로가기
김 시의원도 변호인을 통해 “강서구청장 보궐선거와 관련해 녹취에서 언급된 정치인이나 그 누구에게도 어떤 명목으로든 금품을 제공한 사실이 전혀 없다”는 입장을 내놨다.
2026-01-26 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김경 시의원 압수수색의 계기가 된 사건은?