26일 출근길 최저 ‘영하 15도’… 이번 주도 동장군 맹위

2026-01-26 10면

월요일인 26일 중부 지역을 중심으로 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 떨어지며 강추위가 이어지겠다. 이번 주에도 평일 내내 전국 대부분 지역에서 예년보다 낮은 기온이 이어질 전망이어서 건강 관리에 각별한 주의가 필요하다.25일 기상청에 따르면 26일 아침 최저기온은 영하 15도에서 2도, 낮 최고기온은 영하 3도에서 영상 8도로 예보됐다. 서울과 수원(이상 영하 9도), 인천(영하 8도) 등 수도권 대부분 지역에서 아침 최저기온이 영하 10도 안팎으로 머물며 춥겠고, 낮 기온 역시 영하 5도에서 영상 0도에 그치겠다. 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 수도권을 비롯한 중부 지역의 강추위는 당분간 계속될 것으로 보인다. 특히 수도권과 강원 내륙·산지, 충청 내륙, 경북 내륙에 한파특보가 발효된 가운데 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.추위는 이번 주 금요일까지 지속되다 주말부터 차차 누그러질 전망이다. 29일과 30일 아침 기온은 영하 13도에서 2도로, 낮 기온은 영하 2도에서 영상 7도로 평년보다 낮겠다. 토요일인 31일 아침 최저기온은 영하 9도로 전날보다 최대 4도가량 오르며 평년 기온을 서서히 회복할 것으로 예보됐다. 한편 26일 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 인천과 경기 남서부에, 밤부터 충남권 내륙에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. ﻿