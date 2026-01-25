캄보디아 부산 송환 사기 조직원 49명 전원 구속

방금 들어온 뉴스

캄보디아 부산 송환 사기 조직원 49명 전원 구속

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-01-25 22:06
수정 2026-01-25 22:06
이미지 확대
캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 국내로 강제 송환 후 압송된 한국인 피의자들이 23일 오후 부산 동래경찰서에 도착해 호송차에서 내리고 있다. 연합뉴스
캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 국내로 강제 송환 후 압송된 한국인 피의자들이 23일 오후 부산 동래경찰서에 도착해 호송차에서 내리고 있다. 연합뉴스


캄보디아에서 스캠(사기)과 인질강도 등에 가담한 혐의로 국내로 압송된 피의자 중 부산에서 수사받는 49명이 전원 구속됐다.

부산지법은 25일 오후 사기 혐의를 받는 피의자 49명에 대한 피의자에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행해 구속영장을 발부했다.

주요 구속 사유는 ‘증거 인멸과 도망의 염려’다.

구속영장이 청구된 인원은 모두 49명이었지만 1명이 심문을 포기하면서 법정에는 48명이 출석했다.

피의자 상당수가 혐의를 부인했으나 재판부는 범죄혐의가 밝혀졌다고 판단한 것으로 알려졌다.

현지 범죄 조직에 속했던 이들은 지난해 10월을 전후로 관공서 공무원을 사칭하면서 “감사를 앞두고 있으니 특정 업체로부터 물품을 대리 구매해 달라”고 속여 돈을 챙기는 이른바 ‘노쇼 사기’ 범행에 가담한 혐의를 받는다.

이들이 속했던 조직은 서로 역할을 나눠 한쪽은 공무원을 사칭하고 나머지는 물품 업체 관계자 역할을 하면서 범행을 벌인 것으로 경찰은 보고 있다.

한국과 캄보디아 경찰로 구성된 ‘코리아전담반’은 캄보디아 시아누크빌에서 피의자들을 검거하고 지난 23일 한국으로 강제송환했다.

관련 피해자는 전국적으로 194명, 추정되는 피해액은 69억원이다.
설정욱 기자
