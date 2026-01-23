울산 예비 초등생 2명 소재 미확인… 시교육청, 수사 의뢰

방금 들어온 뉴스

울산 예비 초등생 2명 소재 미확인… 시교육청, 수사 의뢰

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-01-23 15:22
수정 2026-01-23 15:22
울산시교육청.
울산시교육청.


울산시교육청은 올해 초등학교 신입생 예비소집에 참여하지 않은 아동 중 2명의 소재가 확인되지 않아 경찰에 수사를 의뢰했다고 23일 밝혔다.

시교육청에 따르면 올해 울산지역 초등학교 신입생 예비소집 결과 취학 대상 학생 7403명 가운데 6951명이 예비소집에 응해 93.9%의 참여율을 기록했다. 울산 강북·강남교육지원청은 지난 2일과 5일 본 예비소집을, 7일에는 추가 예비소집을 진행했다.

예비소집에 참여하지 않은 아동 452명 중 450명은 취학 면제와 유예, 다른 시도 전출 예정, 해외 거주 등의 사유가 확인됐다. 나머지 2명은 소재가 파악되지 않았다.

시교육청 관계자는 “경찰청과 지자체 등 관계 기관과 긴밀하게 협력해 아동의 정확한 소재지 파악과 안전 확인에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

예비소집 참석자 기준으로 가장 많은 신입생이 입학하는 학교는 북구 고헌초로 총 196명이다. 이어 남구 옥동초가 185명으로 뒤를 이었다.



반면 울주군 상북초 소호분교는 올해 신입생이 한명도 없다. 울주군 삼평초는 한명, 두서초는 두명의 신입생이 입학할 예정이다.
울산 박정훈 기자
