방금 들어온 뉴스

충남경찰청, 캄보디아 송환자 중 17명 수사…로맨스스캠 혐의

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-01-23 11:25
수정 2026-01-23 11:25
초국가범죄특별대응 TF는 이날 오전 9시 41분 캄보디아 한국인 스캠 조직원 73명을 전세기를 통해 캄보디아 프놈펜에서 인천국제공항으로 강제 송환했다. 초국가범죄특별대응 TF 제공
초국가범죄특별대응 TF는 이날 오전 9시 41분 캄보디아 한국인 스캠 조직원 73명을 전세기를 통해 캄보디아 프놈펜에서 인천국제공항으로 강제 송환했다. 초국가범죄특별대응 TF 제공


충남경찰청이 캄보디아에서 범죄조직에 가담했다가 검거돼 23일 국내로 강제 송환된 73명 중 17명을 수사한다.

충남경찰청이 수사하는 송환자들은 인터넷 사이트를 통해 피해자들에게 여성을 매칭시켜 주겠다고 속여 30여명의 피해자로부터 약 50억원을 편취한 혐의를 받는다.

이들은 글로벌 공조작전(Breaking Chains)에 단속된 로맨스스캠 범죄조직 소속으로 전세기 탑승 직후 체포됐다.

현재 호송 중인 이들은 충남 내 2개 경찰서 유치장에 분산돼 입감될 예정이다.

캄보디아에서 스캠(사기), 인질강도 등에 가담한 한국인 범죄 조직원 73명은 23일 오전 국내로 강제 송환됐다.

초국가범죄특별대응 TF는 이날 오전 9시 41분 캄보디아 한국인 스캠 조직원 73명을 전세기를 통해 캄보디아 프놈펜에서 인천국제공항으로 강제 송환했다.

이들은 한국인 869명에게서 약 486억원의 피해를 준 것으로 TF는 파악했다.
천안 이종익 기자
