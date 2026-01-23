‘깨끗하고 아름다운 도시 조성’… 울산시, ‘도시청결 기동대’ 출범

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘깨끗하고 아름다운 도시 조성’… 울산시, ‘도시청결 기동대’ 출범

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-01-23 11:10
수정 2026-01-23 11:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
울산시청.
울산시청.


울산 도시청결 기동대가 본격적으로 출범했다.

울산시는 2028 울산국제정원박람회의 성공적인 개최와 쾌적한 도시 환경 조성을 이끌 ‘도시청결 기동대’를 본격적으로 운영한다고 23일 밝혔다.

기동대는 총 110명의 기간제 근로자로 구성됐다. 울산지역 55개 읍·면·동에 각 2명씩 배치된다. 이들은 지난 1월 5일부터 현장에 투입됐고, 박람회가 열리는 2028년까지 운영될 예정이다.

주요 임무는 주요 도심지와 주택가 골목길, 유원지 등 도시 전역의 제초 작업과 무단 투기 쓰레기 수거 등 상시적인 환경 정비 활동이다.

시는 이를 통해 시민이 체감하는 청결한 도시를 만들고, 나아가 울산을 품격 있는 세계적 환경 도시로 도약시킨다는 방침이다. 김두겸 울산시장은 “도시청결 기동대는 시민들의 생활 속 불편을 없애고, 울산을 찾는 방문객들에게 쾌적한 도시 이미지를 심어주는 중요한 역할을 할 것”이라고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
울산 도시청결 기동대의 운영 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로