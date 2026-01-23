동서대·부산벤처기업협회, 공동 연구개발·정주형 인재 양성 협력

이미지 확대 동서대학교와 부산벤척업협회가 관계자들이 부산지역 전략산업 발전, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 성공적인 추진을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 동서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 동서대학교와 부산벤척업협회가 관계자들이 부산지역 전략산업 발전, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 성공적인 추진을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 동서대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

동서대는 부산벤처기업협회와 부산지역 전략산업 발전, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 성공적인 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.이날 협약식에는 동서대 황기현 RISE 사업단장, 김정숙 부단장, 박영준 산학협력부장, 윤명수 실장, 진형우 교수, 곽영호 부산벤처기업협회 수석부회장(아이티윈 대표), 최재영 빛가람시스템 대표, 이정우 업루트 대표, 박태옥 사무국장, 박현수 교육지원센터장, 김해환 과장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.협약을 통해 두 기관은 산업체 수요 맞춤형 재직자 교육 및 전문 인력 양성, 상호 발전과 지역경제 활성화를 위한 공동협력 사업 추진, 지산학 거버넌스 구축 및 산학 연구개발 공동 수행 등에 협력하기로 했다.이번 협약을 계기로 동서대는 지역 벤처기업이 필요로 하는 실무형 인재를 길러내고, 대학이 보유한 기술을 기업에 이전해 사업화하는 ‘선순환 지산학 생태계’ 조성에 박차를 가할 예정이다.곽영호 부산벤처기업협회 수석부회장은 “지역 벤처기업의 경쟁력은 우수 인재 확보와 기술 혁신에 달려 있다. 동서대의 우수한 인프라와 RISE 사업의 비전이 기업의 혁신 수요와 결합해 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣기를 기대한다”고 말했다.황기현 동서대 RISE 사업단장은 “이번 협약은 단순한 교류를 넘어, 대학과 협회가 원팀이 돼 지역 벤처 기업의 체질을 개선하는 출발점”이라며 “긴밀한 협력으로 기업이 체감할 수 있는 실질적인 R＆D 성과를 창출하고 지역 정주형 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.