안전사고 14.7% 줄었다… 서울지하철 안전도우미 130명 현장 투입

서울교통공사가 2026년 상반기 ‘지하철 안전도우미’ 130명을 선발해 지난 21일부터 서울 시내 주요 혼잡역 64곳에 배치했다고 23일 밝혔다.이번 모집에는 총 733명이 지원해 4.9대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 특히 선발 인원의 85.4%가 60대 이상 중장년층으로 구성돼 시니어 일자리 창출과 시민 안전 확보라는 ‘일석이조’의 효과를 거두고 있다.실제 안전도우미 운영 효과는 수치로 입증됐다. 지난해 운영 결과 발 빠짐, 출입문 끼임 등 지하철 안전사고 건수가 전년 대비 14.7% 감소하며 승객 질서 유지에 긍정적인 역할을 한 것으로 나타났다.선발된 도우미들은 지난 19일부터 이틀간 성동소방서 주관 심폐소생술(CPR) 실습 등 9시간의 직무 교육을 마쳤다. 이들은 주 5일(일 5시간 30분) 근무한다. 현재 퇴근 시간대 및 야간 취약 시간대 순찰과 안전 보조 업무를 수행하고 있다.마해근 서울교통공사 영업본부장은 “시민 일상과 맞닿은 현장에서 안전을 지키는 핵심 인력”이라며 “앞으로도 현장 중심의 인력 운영으로 사고 예방과 사회적 가치 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.