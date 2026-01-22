대구경북 행정통합 분수령 되나… 경북 북부권 기초의회 의장들 23일 안동 집결

북부권 지역 소외·행정 불균형 우려 속 회동에 ‘귀추’
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
안동시 문화예술의전당 전경. 안동시 제공
대구·경북 행정통합 논의가 급물살을 타는 가운데 경북 북부권 기초의회 의장들이 오는 23일 통합 추진과 관련한 의견을 나누기로 해 관심을 끌고 있다.
22일 경북 안동시 등에 따르면 경북 북부권 기초의회 의장단은 오는 23일 오후 4시 안동 예술의전당에서 모임을 갖고 ‘기타 토의’ 안건으로 대구·경북 행정통합 문제를 다룰 계획이다.
대구·경북 행정통합 추진을 둘러싸고 북부권을 중심으로 지역 소외와 행정 불균형에 대한 우려가 잇따르고 있는 만큼 이번 모임에서도 관련 논의가 이뤄질 것으로 보인다.
이번 회의에는 북부권 8개 시·군 의회 의장들이 참석한다.
회의 진행은 예천군의회 의장이 맡는다.
한편 권기창 안동시장은 22일 안동시청에서 기자회견을 열고 “충분한 사회적 합의와 제도적 보완 없이 이른바 ‘선통합 후조율’ 방식으로 이뤄지는 것에 동의할 수 없다”고 밝혔다.
이어 “국토 균형발전에 대한 명확한 비전과 원칙 없이 행정 통합을 한다면 진정한 해법이 될 수 없다”며 “변화 자체를 거부하는 것이 아니라 반드시 선행되어야 할 원칙과 조건이 있다”고 주장했다.
김용호 서울시의원, 2026년 대한노인회 서울시연합회 신년인사회 참석
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 20일 서울시청 다목적홀(8층)에서 열린 2026년 대한노인회 서울시연합회 신년인사회에 참석해 어르신들과 새해 인사를 나누고, 노인복지 정책의 지속적인 확대 필요성에 공감을 표했다. 이날 행사에는 김 의원을 비롯해 오세훈 서울시장, 정근식 서울시 교육감, 고광선 대한노인회 서울시연합회장, 최호정 서울시의회 의장, 김영옥 보건복지위원회 위원장, 강석주 시의원, 홍국표 시의원, 이원복 대한노인회 용산구지회장과 각 자치구 지회장 등 300여 명이 참석했다. 오세훈 시장은 신년사를 통해 “일자리가 최고의 복지라는 원칙 아래 올해 어르신 일자리를 역대 최대 규모인 10만 개 이상으로 확대했다”며 “어르신들이 평생 쌓아오신 경험과 지혜가 우리 사회의 소중한 자산으로 쓰일 수 있도록 보람과 존엄이 함께하는 일자리를 만들어 가겠다”고 밝혔다. 또한 “파크골프장 등 동네 여가 공간을 확충하고, ‘스마트 경로당’과 ‘디지털 동행플라자’ 등을 통해 디지털 환경에서도 어르신들이 소외되지 않도록 하겠다”고 강조했다. 이어 고광선 대한노인회 서울시연합회장은 “지난 시간 동안 경로당
서울시의회 바로가기
권 시장은 이날 오후 5시쯤 경북도청에서 이철우 경북도지사를 만나 행정통합에 관한 의견을 전할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
권기창 안동시장이 반대한 통합 방식은?