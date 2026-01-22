대구경북 행정통합 분수령 되나… 경북 북부권 기초의회 의장들 23일 안동 집결

북부권 지역 소외·행정 불균형 우려 속 회동에 ‘귀추’

이미지 확대 안동시 문화예술의전당 전경. 안동시 제공 닫기 이미지 확대 보기 안동시 문화예술의전당 전경. 안동시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구·경북 행정통합 논의가 급물살을 타는 가운데 경북 북부권 기초의회 의장들이 오는 23일 통합 추진과 관련한 의견을 나누기로 해 관심을 끌고 있다.22일 경북 안동시 등에 따르면 경북 북부권 기초의회 의장단은 오는 23일 오후 4시 안동 예술의전당에서 모임을 갖고 ‘기타 토의’ 안건으로 대구·경북 행정통합 문제를 다룰 계획이다.대구·경북 행정통합 추진을 둘러싸고 북부권을 중심으로 지역 소외와 행정 불균형에 대한 우려가 잇따르고 있는 만큼 이번 모임에서도 관련 논의가 이뤄질 것으로 보인다.이번 회의에는 북부권 8개 시·군 의회 의장들이 참석한다.회의 진행은 예천군의회 의장이 맡는다.한편 권기창 안동시장은 22일 안동시청에서 기자회견을 열고 “충분한 사회적 합의와 제도적 보완 없이 이른바 ‘선통합 후조율’ 방식으로 이뤄지는 것에 동의할 수 없다”고 밝혔다.이어 “국토 균형발전에 대한 명확한 비전과 원칙 없이 행정 통합을 한다면 진정한 해법이 될 수 없다”며 “변화 자체를 거부하는 것이 아니라 반드시 선행되어야 할 원칙과 조건이 있다”고 주장했다.권 시장은 이날 오후 5시쯤 경북도청에서 이철우 경북도지사를 만나 행정통합에 관한 의견을 전할 예정이다.