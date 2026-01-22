다음달 어르신 버스비 무료… 울산시, 카드 발급 등 막바지 준비 총력

이미지 확대 울산시청. 닫기 이미지 확대 보기 울산시청.

울산시는 2월부터 70세 이상 시내버스 요금 무료화를 앞두고 막바지 점검에 나섰다.울산시는 2월 1일부터 시내버스 요금 무료사업 대상을 75세에서 70세 이상으로 확대한다고 22일 밝혔다.이에 시는 결제시스템 점검과 카드 발급 등 막바지 사업 준비에 총력을 기울이고 있다. 또 버스운송사업조합 등과 실무협의를 거쳐 승무원 등 운수종사자를 대상으로 새로운 정책을 교육하는 등 현장 혼선 방지에도 최선을 다하고 있다. 이어 55개 읍·면·동 행정복지센터를 직접 방문해 원활한 카드 발급을 위한 협조 체계도 구축했다.시내버스 요금 무료 대상자는 기존 75세 이상 6만 6000명에서 70세 이상 11만 9000명으로 늘어나 총 5만 3000여명이 추가 혜택을 받게 된다.대상자는 시에서 발급한 어르신 교통카드를 사용해야 한다. 카드를 사용하지 않으면 일반 요금 1500원(시내 일반버스 카드 기준)이 부과된다.신규 대상 70세 이상 어르신은 오는 26일부터 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 카드를 발급받을 수 있다. 시는 혼잡을 막으려고 26일부터 30일까지 첫 일주일간 출생 연도별 지정 요일제를 운영한다. 기존에 카드를 소지한 75세 이상 어르신은 별도 절차 없이 그대로 사용하면 된다.