전남 서해안지역 많은 눈, 영광 12.8cm…곳곳 교통통제

방금 들어온 뉴스

전남 서해안지역 많은 눈, 영광 12.8cm…곳곳 교통통제

임형주 기자
입력 2026-01-22 10:37
수정 2026-01-22 10:37
전남 서해안지역 폭설에 피해·통제 잇따라
영광 12.8cm, 진도 12.3cm, 목포 6.4cm

연합뉴스
연합뉴스
전남 서해안 지역을 중심으로 많은 눈이 내리면서 크고 작은 피해와 교통 통제가 잇따르고 있다.

22일 광주지방기상청에 따르면 오전 6시 기준 영광 12.8㎝를 최고로 진도 12.3㎝, 함평 7.9㎝, 목포 6.4㎝, 무안 운남 6.1㎝, 광주 1㎝ 등의 적설량을 기록했다.

낙상 사고 등 피해도 잇따르고 있다. 현재까지 광주에서는 1건, 전남에서는 5건의 눈 피해 신고가 접수됐으며 중상 이상의 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

눈이 쌓이고 얼어붙으면서 교통 통제도 이어지고 있다.

광주·전남 지역 국립공원 4곳의 탐방로 출입이 제한됐고, 여객선 35개 항로 36척과 진도 군도선 14개 노선이 운항을 중단했다.

진도 군도 15호선, 무안 만남의 길, 목포 다부잿길, 유달산 일주도로 등 도로 4곳도 교통 통제 중이다.

눈은 24일까지 광주와 전남 서부를 중심으로 이어질 것으로 예보됐다.

북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 강추위도 계속되고 있다. 이날 아침 최저기온은 구례 성삼재 -15.4도, 광주 무등산 -14.2도, 광양 백운산 -10도, 곡성 옥과 -9.7도, 담양 -9.1도를 기록했다.
임형주 기자
