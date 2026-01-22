해남 관광객 1000만 시대 ‘성큼’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

해남 관광객 1000만 시대 ‘성큼’

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-01-22 10:30
수정 2026-01-22 10:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

지난해 985만명 다녀가 역대 최대
유네스코 대흥사·땅끝전망대 인기
체류시간·소비액 전국 평균 웃돌아

이미지 확대
눈 내린 두륜산 전경. 해남군 제공
눈 내린 두륜산 전경. 해남군 제공


전남 해남군의 연간 관광객 1000만명 시대가 가시권에 들어왔다.

해남군은 2025년 한 해 동안 해남을 찾은 관광객이 984만 8576명으로 집계돼 ‘연간 관광객 1000만명’ 대기록 달성을 눈앞에 두고 있다고 21일 밝혔다. 이는 2024년 923만 7014명보다 61만 1562명(6.6%) 증가한 수치다.

군이 최근 발표한 한국관광공사 관광 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’ 분석 결과에 따르면 방문객들의 평균 체류 시간은 1447분으로 전국 기초지자체 평균(1021분)을 크게 웃돌았다. 특히 1박 이상 숙박 비율은 12.5%로 전국 평균(7.1%) 대비 높은 수준을 기록하며 해남이 단순 통과형이 아닌 체류형 관광지로 자리매김하고 있음을 보여줬다.

이미지 확대
해남 땅끝전망대 전경.
해남 땅끝전망대 전경.


내비게이션 목적지 검색량은 총 48만 6531건으로 집계됐다. 검색 분야별로는 음식 관련 탐색이 10만 5367건, 문화관광 10만 1274건, 기타 관광 10만 1274건 등으로 나타났다. 방문객들은 유네스코 세계문화유산 대흥사, 땅끝전망대, 파인비치골프링크스 등 명소와 지역 대표 음식 체험을 주요 목적지로 선택했다.

관광 소비 역시 뚜렷한 성장세를 보였다. 신용카드 데이터를 기반으로 한 내국인 관광소비액은 966억 3158만원으로 1000억원대 진입을 앞두고 있다. 전국적으로 국내 관광 소비가 4.9% 감소한 가운데서도 해남은 전년 대비 12.2% 증가해 눈길을 끌었다.

해남 관광의 성장 배경에는 대흥사, 땅끝 관광지, 우수영 국민관광지, 달마고도 등 역사·문화 자원이 견인 역할을 하고 있다. 여기에 공룡대축제, 명량대첩축제, 해남 미남축제 등 사계절 축제들이 복합적으로 시너지를 내며 방문객 유입을 촉진한 것으로 분석된다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

군 관계자는 “관광 빅데이터는 해남을 찾는 이들이 무엇을 좋아하고 어디를 방문하는지를 알려주는 소중한 나침반”이라며 “985만명이라는 숫자에 안주하지 않고 1000만 관광객 모두가 만족할 수 있는 대한민국 대표 관광 명소로서의 위상을 굳건히 하겠다”고 밝혔다.
해남 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
해남군의 2025년 관광객 수는 전년 대비 증가했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로