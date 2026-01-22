부산 기장 산불 현장에 헬기 17대 투입 총력전…진화율 90%

이미지 확대 부산 기장군 산불 밤샘 진화 21일 부산 기장군 산불 현장에서 산림청 산불특수진화대가 밤샘 진화작업을 펼치고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 부산 기장군 산불 밤샘 진화 21일 부산 기장군 산불 현장에서 산림청 산불특수진화대가 밤샘 진화작업을 펼치고 있다. 뉴시스

부산 기장군에서 산불이 이틀째 이어지는 가운데 소방 당국이 헬기 17대를 투입하는 등 총력전에 나서면서 진화율이 90%까지 올랐다.22일 부산소방본부에 따르면 이날 오전 9시 기준 기장군 산불은 주불이 잡히며 진화율이 90%로 올랐다. 오전 6시 30분쯤에는 진화율이 65% 수준이었으나, 일출 이후인 오전 7시 30분부터 헬기를 투입해 공중 방수에 나서면서 진화율이 올랐다. 헬기는 부산·울산·대구·경북 소방 헬기 4대와 산림청 헬기 6대, 군 헬기 5대 등 총 17대가 차례대로 투입됐다.소방, 산림청, 경찰, 기장군청 공무원 등 340명이 밤새 화재 확산 방지를 위한 방어선을 구축하는 등 사투를 벌였다. 헬기로 공중 방수를 시작하면서 지상 인력은 하산한 상태다. 공중 방수가 끝나면 다시 산에 올라 잔불 정리 작업을 할 예정이다.불은 전날 오후 7시 45분쯤 기장군 기장읍 청강리 한 타일 공장에서 시작됐다. 이 불은 공장 330㎡ 전체를 태우고 인근 야산으로 옮겨붙었다. 산불이 발생하자 부산소방본부는 대응 2단계를 발령하고 진화에 나섰다.당국은 화재 현장 인근 연화터널 통행을 전면 통제하고, 주변 리조트의 직원과 투숙객 30명에게 대피 권고를 내렸다. 다행히 현재까지 인명 피해는 없는 상태다.주불을 잡았지만 부산에 건조주의보가 내려졌고, 낮부터 해안가를 중심으로 순간 최대 초속 15m의 강한 바람이 불 것으로 예보돼 긴장을 늦출 수 없는 상태다.부산소방본부 관계자는 “가용 자원을 총동원해 완전 진화하기 위해 노력하고 있다”라고 밝혔다.