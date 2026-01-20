신천지, 이명박·박근혜 경선도 개입했나… “당시 당원 가입 지시 있었다” 진술 확보

가능성 열어 두고 전방위 수사

통일교와 신천지의 정교유착 의혹을 수사하는 합동수사본부를 이끌게 된 김태훈 본부장이 8일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출근하며 수사에 임하는 포부를 밝히고 있다. 2026.1.8

통일교 및 신천지의 정교유착 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 신천지의 당원가입 의혹 사건을 집중 수사하고 있다. 특수본은 신천지가 지난 2021년 국민의힘 대선 후보 경선을 넘어 이명박·박근혜 대선 후보 경선 등에 개입했을 가능성도 열어 두고 수사할 방침이다.합수본은 20일 신천지 청년회장을 지낸 차모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 차씨는 2002년 대선 당시 이회창 선거대책위원회에서 청년위원회 직능단장을 맡은 뒤 2010년 한나라당(현 국민의힘) 비상근 부대변인을 역임했다.전날에는 신천지 지파장(지역 조직을 관리하는 간부)이었던 최모씨를 조사했고, 21일에는 이만희 신천지 총회장의 전 경호원에 대해 출석 요구를 하는 등 전방위적 수사에 착수한 모습이다.합수본은 신천지가 선거에서 특정 후보를 당선시키기 위해 신도들을 당원으로 집단 가입시켰다고 의심하고 있다. 신천지 지도부가 ‘필라테스’라는 프로젝트를 통해 신도들을 국민의힘 책임당원으로 만들려고 했고, 2011년 말부터 지난해까지 5만여명이 국민의힘에 책임당원으로 가입한 것으로 보고 있다.합수본은 전날 조사 과정에서 ‘이명박·박근혜 대선 후보 경선 당시에도 당원 가입 지시가 있었다’는 진술을 확보하고 과거 경선 과정도 수사할 계획이다. 신천지 측이 김무성 전 당대표를 비롯한 야권 인사들과 접촉했다는 내용이 담긴 녹취록도 확보한 것으로 알려졌다.홍준표 전 대구시장은 2021년 국민의힘 대선 후보 경선에서 신천지 신도 약 10만명이 책임당원으로 가입해 당시 윤석열 후보를 도왔다고 주장하기도 했다. 홍 전 시장은 지난해 7월 페이스북에 글을 올려 “신천지 교인들의 책임당원 가입은 그해(2021년) 7~9월 집중적으로 이뤄졌다”며 “내가 그것을 안 것은 대선 경선 직후였고, 그걸 확인하기 위해 이듬해 8월경 신천지 이만희 교주를 청도 별장에서 만났다”고 주장했다.