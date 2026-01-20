[포토] 한파가 빚은 수묵화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 한파가 빚은 수묵화

입력 2026-01-20 16:05
수정 2026-01-20 16:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


수요일인 21일 전라서해안과 제주도를 중심으로 많은 눈이 내리겠다.

전라서해안과 제주도는 새벽부터, 전북남부내륙과 광주·전남중부내륙은 오전부터 눈이 오겠다.

새벽과 아침 사이 충남서부와 전라권, 늦은 오후부터 밤까지 충남권북부내륙과 충북중·남부도 눈발이 날리겠다.

눈은 22일까지 이어지겠고 충남남부서해안도 눈이 오는 곳이 있겠다.

이틀간 예상 적설량은 울릉도·독도 10∼30㎝, 제주도 산지 5∼15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 제주도 중산간 5∼10㎝, 전북남부서해안과 전남서해안 3∼10㎝, 제주도 해안 3∼8㎝, 광주·전남중부내륙과 전북북부서해안·남부내륙 1∼5㎝, 서해5도 1∼3㎝, 충남남부서해안 1㎝ 안팎이다.

제주도는 종일, 전라권은 새벽부터 오전까지 시간당 1∼3㎝의 강도로 많은 눈이 내려 대설특보가 발표될 가능성도 있다.

기온은 당분간 평년(아침 -11∼0도·낮 1∼8도)보다 낮겠다.

21일 아침 최저기온은 -17∼-4도, 낮 최고기온은 -7∼3도로 예보됐다.

중부지방과 남부내륙은 아침 기온이 -10도를 밑돌겠고, 낮 기온도 전국적으로 영하에 머무르겠다.

미세먼지 농도는 청정한 북서 기류 유입과 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 강설 현상은 언제까지 지속될 예정인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로