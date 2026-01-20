종로구, 26일부터 ‘동 신년인사회’…“현장 목소리 듣는다”

이미지 확대 2026 종로구 신년인사회 정문헌 서울 종로구청장이 지난 6일 서울예고에서 열린 신년인사회에서 인사말을 하고 있다.

종로구 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 종로구 신년인사회 정문헌 서울 종로구청장이 지난 6일 서울예고에서 열린 신년인사회에서 인사말을 하고 있다.

종로구 제공

서울 종로구는 오는 26일부터 다음달 11일까지 17개 동주민센터 등을 순회하는 ‘동 신년인사회’를 연다고 20일 밝혔다.올해 구정 운영 방향과 주요 시책을 주민과 공유하고, 현장의 의견을 직접 듣기 위해 마련한 자리다. 정문헌 구청장과 담당 부서장, 주민자치위원장, 통·반장, 직능단체장 등이 참석한다.동별 일정은 오는 26일 숭인제2동·숭인제1동, 오는 27일 창신제3동, 오는 29일 창신제2동·창신제1동, 오는 30일 혜화동·종로5·6가동 순이다. 이어서 다음달에는 2일 평창동·이화동, 3일 종로1·2·3·4가동, 4일 삼청동, 5일 교남동, 6일 무악동에서 진행한다. 이어 같은달 9일 부암동, 10일 사직동, 11일 가회동·청운효자동에서 열린다.동 신년인사회는 직접 구청장이나 담당 부서장과 소통하며 크고 작은 민원을 해소할 수 있어 주민 만족도가 높다. 앞서 종로구는 지난해 동 신년인사회에서 177개의 건의 사항을 접수하고 그중 140개를 조치했다.올해 종로구는 631년의 역사와 전통을 존중하며 합리적인 도시 공간 재편에 집중한다. 행촌동, 창신·숭인동 등 지역 특성에 맞는 정비를 추진하고 교육환경 개선에도 힘쓴다. 제1호 금주구역으로 지정된 탑골공원 인근에 ‘탑골 어르신 문화놀이터’를 조성하고, 어르신 친구 만들기 프로그램인 ‘종로 굿라이프 챌린지’도 지속 추진한다.정문헌 구청장은 “새해를 맞아 주민과 직접 만나 구정 계획을 공유하고 현장의 목소리를 듣는 뜻깊은 자리”라며 “균형 있는 지역발전과 주민 편의 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.