관악구, 6·25 참전 유공자 유가족에 무공훈장 전달

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

관악구, 6·25 참전 유공자 유가족에 무공훈장 전달

김주연 기자
김주연 기자
입력 2026-01-20 14:57
수정 2026-01-20 14:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

보훈예우수당 1만원 인상·보훈단체 운영비 100만원 증액

관악구, 유가족에 6·25 무공훈장 전수
관악구, 유가족에 6·25 무공훈장 전수 박준희(왼쪽 두번째) 서울 관악구청장이 지난 16일 ‘6·25 전쟁 무공훈장 전수식’을 열고 유가족에게 훈장을 전달했다.
관악구 제공


서울 관악구가 6·25 전쟁 무공훈장을 유가족에게 전달하는 등 지역 사회에서 유공자와 보훈 가족을 존중하는 문화를 확산시키기 위해 노력 중이다.

20일 구에 따르면 지난 16일 ‘6.25 전쟁 무공훈장 전수식’에서 국가유공자 고 양모씨의 유가족에게 화랑무공훈장이 전달됐다. 양씨는 당시 사병으로 참전해 두차례 무공 서훈이 결정됐지만, 긴박한 전황으로 훈장을 받지 못하고 사회에 복귀한 뒤 별세했다.

이번 전수식은 국방부와 육군본부 주관 ‘6·25 전쟁 무공훈장 찾아주기 사업’의 일환으로 열렸다. 박준희 관악구청장은 직접 유가족에게 훈장을 전수하며 고인의 숭고한 헌신에 대해 깊은 위로와 존경의 뜻을 전했다.

올해 관악구는 국가유공자에 대한 보상을 확대하기로 했다. 국가보훈대상자, 선순위 유족 약 4000여 명에게 지급되는 보훈 예우 수당은 기존 월 7만원에서 1만원 인상한 8만원을 지급한다. 보훈단체의 운영비를 각각 100만원씩 증액한다.

박준희 구청장은 “오늘의 대한민국을 있게 한 영웅들의 숭고한 희생을 잊지 않고 기리는 것은 공직자의 당연한 책무”라며 “앞으로도 무공훈장 전수 등 선양 사업과 보훈 수당 인상 등 보훈 행정을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
관악구가 보훈 예우 수당을 인상한 금액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로