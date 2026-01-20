금천구, 고등학교 수학여행 경비 20만원 지원

지난해부터 서울 자치구 최초 지원
서울 금천구는 지난해에 이어 올해도 고등학교 수학여행 경비를 인당 20만원씩 지원한다고 20일 밝혔다.
금천구는 수학여행 경비에 대한 학부모 부담을 줄이고 학생의 균등한 교육 기회를 보장하기 위해 지난해 서울시 최초로 고등학교 수학여행 경비를 지원했다.
이에 따라 지난해 수학여행 참여율이 전년 대비 0.7% 증가했다. 금천구가 지난해 12월 1일부터 12일까지 학생 554명, 학부모 267명, 교직원 33명 등 854명을 대상으로 진행한 만족도 조사에서 ‘사업을 지속해달라’는 응답이 98%로 나타났다.
올해도 금천고, 동일여고, 매그넷고, 문일고, 전통예고 등 금천구 6개 고등학교에서 수학여행에 참석하는 학생 약 1050명에게 인당 20만원을 지원할 예정이다. 총 2억 1000만원의 예산을 교육경비보조금으로 학교에 지원하는 방식이다.
유성훈 구청장은 “수학여행 경비 지원 사업은 주민이 그 효과를 체감할 수 있어 의미가 있다”며 “앞으로도 학부모의 경제적 부담을 해소하고, 학생의 균등한 교육 기회를 지속적으로 보장하도록 노력하겠다”고 말했다.
