공원·아파트 단지·도로까지…대전 도심서 멧돼지 잇단 출몰 무슨 일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

공원·아파트 단지·도로까지…대전 도심서 멧돼지 잇단 출몰 무슨 일

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-01-20 14:14
수정 2026-01-20 15:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

먹이 부족과 번식기 맞아 민가까지 내려와

이미지 확대
포획 멧돼지. 서울신문 DB
포획 멧돼지. 서울신문 DB


대전 도심에서 멧돼지 출몰 신고가 이어지면서 ‘주의’가 요구된다.

20일 대전 서구청에 따르면 이날 오전 8시 50분쯤 도안동 도안7 근린공원에 멧돼지가 출몰했다는 신고가 접수됐다.

유해야생동물 피해방지단과 소방 당국이 현장 출동해 수색했지만 발견되지 않았다. 서구청은 공원 내 산책로가 멧돼지 출몰 주의 지역임을 알리고 주민들에게 안전을 당부하는 문자메시지를 발송했다.

앞서 지난 15일 오전 9시 20분쯤 서구 정림동의 한 아파트 단지에서도 멧돼지 2마리가 나타나 당국이 수색에 나섰다.

폐쇄회로(CC)TV 영상에서는 멧돼지 2마리가 인근 야산에서 도심으로 내려왔다가 산으로 돌아가는 모습이 포착됐다.

1시간여 뒤인 오전 10시 30분쯤 동구 마산동의 한 도로에서 멧돼지가 나타났다는 신고가 접수돼 포획했다.

이틀 뒤인 17일 오후 7시 30분쯤 서구 정림동에서 또다시 멧돼지가 출몰했다는 신고가 접수됐다.

동구와 서구는 지난 15일부터 신고 지점 일대 야산을 중심으로 멧돼지 추적·포획 활동에 나서 이날까지 각각 5마리, 4마리를 포획했다.

환경 당국은 11월∼1월 사이 월동과 겨울 번식기인 멧돼지는 수컷의 활동성이 커지고, 겨울철 먹이를 찾아 도심 등 민가로 내려오는 경우가 잦은 것으로 분석했다.
대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대전시가 멧돼지 포획 활동으로 잡은 총 마리 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로