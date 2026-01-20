지역사회 문제 해결·주민 삶의 질 향상 ‘공익활동’ 공모

대전시, 비영리 민간단체 대상 내달 20일까지 모집

이미지 확대 대전시청 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 대전시청 전경. 서울신문 DB

‘대전의 정책사업과 보완·상승효과를 가질 수 있는 공익사업을 제안해주세요’대전시가 ‘2026년 비영리 민간단체 공익활동 지원사업’ 참여 단체를 내달 20일까지 공모한다고 20일 밝혔다.시에 등록된 비영리 민간단체(567개)가 대상이며 사업별 300만원에서 최대 700만원까지 지원할 예정이다.공모 분야는 경제도시·문화도시·미래도시·상생도시·균형도시·환경도시·통합도시 등 7개로, 단체별로 1개 사업만 신청할 수 있다.지난해 우수 평가를 받은 단체는 추가 지원 혜택이 주어진다. 다만 최근 5년 연속 선정된 단체와 전년도 사업 포기, 종합 평가 결과 ‘미흡’, 전년도 사업 부적정 집행으로 100만원 이상 환수된 단체 등은 제외된다.시는 단체 역량과 사업 내용, 예산의 적정성 등을 종합적으로 평가하고 공익사업선정위원회 심의를 거쳐 4월 초 누리집(www.daejeon.go.kr)에 공개할 예정이다.전재현 대전시 행정자치국장은 “다양한 분야의 공익사업을 발굴해 지역사회 문제 해결과 주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 지원하겠다”며 “활동 성과를 공유하고 확산할 수 있도록 비영리 단체들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.