이철우 경북도지사 “대구·경북 통합, 머뭇거릴 시간 없다…준비 가장 잘된 지역”

이철우 경북도지사는 경북도와 대구시 통합과 관련해 “머뭇거릴 시간이 없다”며 적극 추진할 뜻을 밝혔다.이 지사는 19일 포항시청에서 열린 씨앤피신소재테크놀로지 투자협약식에 앞서 기자들과 만나 “경북과 대구는 2020년부터 많은 협의를 했고 공론화 과정도 거쳤으나 지난 정부와 협상하는 가운데 좀 지지부진했고 중앙정부가 어려워져서 협상이 안 됐다”고 말했다.그는 “갑자기 중앙정부에서 1년에 5조원씩 4년간 20조원을 지원하겠다고 했는데, 고위직 인사에게 진위를 확인하니 5조원 중 1조원 정도는 사업으로 넘어오고 4조원 정도는 그냥 ‘풀 자금’ 보조금 형태로 준다고 한다”며 “그걸 받는 지역과 안 받는 지역은 발전에 엄청난 차이가 난다”고 설명했다.이 지사는 “도지사가 1년에 쓸 수 있는 예산이 약 16조원 되는데, 직접 쓸 수 있는 예산은 1조원 가량밖에 안 된다”며 “그런데 4조원을 직접 쓸 수 있다면 지역 발전에 큰 보탬이 될 것으로 본다”고 강조했다.그는 “다른 지역은 준비 없이 들어가면 잡음이 있거나 어려움이 있을 텐데 경북과 대구는 준비를 많이 했다”며 “준비가 가장 많이 된 대구·경북이 들어가야 성공할 수 있는 만큼 머뭇거릴 시간이 없다고 생각한다”고 했다.통합청사 위치 계획을 묻자 “이런 작은 문제들은 통합하면서 해결할 문제”라며 “중앙과 지방 균형 발전도 중요하지만, 지역 내 균형 발전도 중요하니 그런 차원에서 접근하면 쉽게 해결되리라 본다”고 밝혔다.통합 시점에 대해서는 “중앙정부가 다음 달 중에 법을 만든다고 하니 그 법에 맞춰 우리 지역에서 절차를 마무리해야 된다고 생각한다”고 덧붙였다.