김정기 대구시장 대행 “6월 TK통합단체장 선출 협의…지금이 적기”

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장이 19일 대구·경북(TK) 행정통합과 관련해 “경북도, 정치권 등과 협의해 오는 6월 지방선거에서 통합자치단체장을 선출할 수 있도록 협의하겠다”고 밝혔다.김 대행은 이날 오후 대구시청 집무실 앞에서 기자들과 만나 “당초 민선 9기 출범 이후 행정통합이 논의될 수 있게 준비하려 했으나, 지금이 적기라는 판단에 따라 속도감 있게 협의해 나가겠다”며 이같이 밝혔다.그는 TK 행정통합을 다시 추진하게 된 배경으로 정부의 구체적이고 전폭적인 지원 약속을 꼽았다. 앞서 정부는 지난 16일 ▲통합특별시당 최대 20조원 재정 지원 ▲서울특별시 수준의 자율성 부여 ▲공공기관 우선 이전 ▲창업 중심 산업 활성화 등의 지원 방안을 발표한 바 있다.김 대행은 “행정통합의 경우 전임 시장 임기 중 실시한 시·도민 여론조사에서 대구시민은 압도적으로 찬성했고, 시의회 동의도 있었으나 정부 권한 이양과 재정 특례에 대한 약속이 없어 추진동력이 상실됐다”며 “이재명 정부에서 5극 3특 균형성장의 돌파구로 행정통합에 대한 과감한 권한 이양과 재정 특례 방안을 발표하면서 상황이 급변했다”고 설명했다.대구시는 2024년 행정통합 추진 당시 마련해 둔 대구·경북 행정통합 특별법안의 입법 절차도 신속히 이뤄질 수 있게 경북도와 논의할 방침이다. 김 대행은 “앞선 통합 논의에서 경북도의회 동의 절차만을 남겨두고 있었다”며 “조속한 시일 내에 경북도의회에서 지역의 미래 100년을 위해 과감한 결단을 내려주길 바란다”고 말했다. 그러면서 “통합특별법안도 2월 임시국회에서 통과될 수 있도록 이철우 경북지사와 긴밀히 논의할 것”이라고 덧붙였다.대구시와 경북도는 선(先)출범, 후(後)협의 방식으로 행정통합을 추진할 것으로 보인다. 통합지자체장 선출을 먼저 하고 구체적인 기능 조정 등은 향후 협의하겠다는 것이다. 김 대행은 “통합지자체장이 선출되면 이 부분은 500만 시·도민 공통의 이익을 갖고 민감한 부분을 조정해 나갈 수 있다고 보고 있다”며 “정부도 태스크 포스(TF)를 구성해서 통합지자체가 안착할 수 있도록 지원하겠다는 입장”이라고 했다.그는 ‘지방선거에서 통합지자체장을 선출하기에는 물리적인 시간이 부족하지 않으냐’는 질문에 “선거구 획정 전에 통합 관련 법안이 통과되면 문제가 없다고 보고 있다”고 답했다.