행정통합 20조원 파격 지원에 충북·강원 “역차별” 반발

행정통합을 추진하는 광역단체에 20조원 규모의 파격적인 재정 인센티브를 지원한다는 정부 방침에 대해 통합 계획이 없는 충북도와 강원도가 불만을 드러내며 강력 대응을 예고했다.김영환 충북지사는 19일 기자회견을 열고 “행정통합에 따른 인센티브는 공감하지만 특정 지역에 일방적인 특혜를 제공하는 것은 명백한 역차별”이라며 “다른 지자체도 특혜를 부여해야 한다”고 목소리를 높였다.이어 “광역시가 없는 충북은 통합하려는 시도조차 할 수 없고 강원, 제주 등과 달리 특례와 권한을 가진 특별자치도도 아니다”라며 “역차별과 소외를 해소하기 위해 충북 특별자치도 설치 특별법 제정과 중부내륙특별법 개정을 동시에 추진할 계획”이라고 강조했다.김 지사는 충북형 다목적 돔구장 건립 지원과 청주공항 민간 전용 활주로 건설 조기 착공 등 10가지 지역 현안 해결도 정부에 요구할 방침이다.김진태 강원지사도 이날 불쾌감을 드러냈다.김 지사는 도청 기자간담회에서 “정부의 통합특별시 취지에는 공감하지만, 기존 특별자치도는 ‘뒷방’ 취급을 받고 있다”고 주장했다.김 지사는 “강원특별법 3차 개정안이 발의된 지 2년이 다 되도록 국회에서 논의조차 되지 않고 있다”며 “정부가 새로운 통합 추진에만 속도를 내고 이미 출범한 특별자치도는 ‘잡아 놓은 물고기’ 취급을 하고 있다”고 비판했다.그는 전국 4개 특별자치도(강원·제주·세종·전북) 행정협의회와 연대해 정부의 무관심에 공동 대응하겠다는 방침을 밝혔다.