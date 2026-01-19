임성근 음주운전 ‘자진납세’, 알고보니 취재 시작되자… “시동만 켰다”더니 실제 운행 건도

이미지 확대 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 출연 후 일약 스타 셰프로 떠오른 임성근이 돌연 과거 음주운전 전과가 있음을 밝힌 가운데, 취재가 시작되자 기사화되기 전 선수를 친 고백인 것으로 전해졌다. 사진은 지난 18일 음주운전 사실을 고백하는 영상 속 임성근과 같은 날 올린 자필 사과문. 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 출연 후 일약 스타 셰프로 떠오른 임성근이 돌연 과거 음주운전 전과가 있음을 밝힌 가운데, 취재가 시작되자 기사화되기 전 선수를 친 고백인 것으로 전해졌다. 사진은 지난 18일 음주운전 사실을 고백하는 영상 속 임성근과 같은 날 올린 자필 사과문. 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’ 캡처

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 출연 후 ‘임짱’이라는 애칭으로 불리며 일약 스타 셰프로 떠오른 임성근(58)이 돌연 과거 음주운전을 고백한 가운데, 소탈한 척 “실수”라며 털어놓은 그 고백이 사실은 취재가 시작되자 기사화되기 전 선수를 친 계산된 행동인 것으로 전해졌다.일요신문은 19일 “임성근 셰프가 최근 유튜브 영상을 통해 음주운전 전력을 고백했으나, 이는 음주운전 전력에 대해 취재에 돌입하고 그의 입장을 듣고자 만나기로 한 상황에서 갑자기 서둘러 내놓은 양심 고백이었다”고 보도했다.보도에 따르면 임성근은 2020년 1월 15일 오전 6시 15분쯤 서울 구로구의 한 거리에서 다른 도로까지 약 200m 구간을 술에 취한 상태로 직접 운전하다가 음주운전 단속에 적발됐다.그러나 임성근은 자신의 유튜브 채널 영상에선 10년 전 적발 건에 대해서만 “시동을 켜놓고 잤다”고 설명했을 뿐, 가장 최근인 2020년 적발 건에 대해서는 언급하지 않았다.임성근은 2020년 적발 당시 혈중알코올농도 0.141%로 면허 취소 수준(0.08%)을 훨씬 웃도는 만취 상태였으며, 법원에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 것으로 알려졌다.해당 사건 취재와 관련, 임성근은 일요신문에 “오는 20일에 직접 만나 설명하겠다”고 했으나 이같은 말을 한 다음날인 지난 18일 곧바로 고백 영상을 올렸다. 만남 일정을 조율하던 ‘임짱TV’ 유튜브 PD와도 휴대전화가 꺼져 있어 연락이 닿지 않았다고 전해졌다.앞서 임성근은 전날 자신의 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에 공개한 영상에서 “술을 좋아하다 보니 실수했다. 10년에 걸쳐 3번 음주운전을 했다”고 털어놨다.그는 “평소 난 술을 마시면 차에서 잔다”며 “차에서 자다가 경찰에 걸려 상황 설명을 했는데, ‘왜 시동을 걸고 있냐’고 하더라. 알고 보니 시동을 끄고 앉아 있어야 하는 거더라”라고 말했다.임성근은 이는 10년 전 일이며, 5~6년 전에 적발된 게 마지막이었다고 했다. 음주운전으로 형사 처벌을 받아 면허가 취소됐고 다시 면허를 취득했으며, 지금은 술을 한 잔만 마셔도 대리기사를 불러 귀가한다고 밝혔다.그는 “내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다”면서 “어마어마한 사랑을 받으니 부담이 돼 마음에 있는 것을 하나씩 털어내고 싶다”고 덧붙였다.임성근은 영상과 같은 날 유튜브 채널에 올린 자필 사과문에서 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수”라며 “당시 저는 깊이 후회하며 법적인 처벌을 달게 받았고, 지난 몇 년간 자숙하며 저 자신을 돌아보는 시간을 가졌다”고 말했다.이어 “하지만 최근 과한 사람을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 여러분에 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”며 “더 늦기 전에 제 입으로 이 사실들을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단해 오늘 이글을 올리게 됐다”고 덧붙였다.