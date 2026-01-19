BNK금융그룹, 1조 6000억원 규모 설날 특별대출 실시

방금 들어온 뉴스

BNK금융그룹, 1조 6000억원 규모 설날 특별대출 실시

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-01-19 11:52
수정 2026-01-19 11:52
이미지 확대
BNK금융그룹 본사. BNK금융그룹 제공
BNK금융그룹 본사. BNK금융그룹 제공


BNK금융그룹 계열사인 부산은행과 경남은행은 설을 맞아 1조 6000억원 규모의 설날 특별 대출을 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 특별대출은 지역 중소기업과 소상공인의 유동성 부족 해소, 지역경제 활성화를 위해 마련했으며, 19일부터 오는 3월 19일까지 운용한다.

운영 한도는 부산은행과 경남은행 8000억원(신규 4000억원, 기한 연기 4000억원)씩 총 1조 6000억원이다.

지원 대상은 장기거래 중소기업, 지역 창업기업, 기술력 우수 중소기업, 지역 일자리 창출 기업, 지자체 전략산업 영위 중소기업, 성실 상환기업 등이다. 업체별 지원 금액은 최대 30억원으로 중소기업의 금융비용 절감을 위해 최고 1.0%의 금리 감면도 지원한다.

BNK금융그룹 관계자는 “설 명절을 앞두고 자금 수요가 증가하는 지역 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 특별대출을 실시하게 됐다. 지역 중소기업과 소상공인들의 금융 애로를 해소하고 지역 경제에 활력을 더하길 바란다”고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
