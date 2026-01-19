서울 중구 올해 첫 ‘도시런’ 강의…“월급쟁이를 위한 부동산 전략”

방금 들어온 뉴스

김주연 기자
김주연 기자
입력 2026-01-19 11:43
수정 2026-01-19 11:43
오는 29일 김인만 부동산경제연구소장

서울 중구 부동산 정책 강의
서울 중구 부동산 정책 강의 서울 중구 부동산 정책 강의 포스터
중구 제공


서울 중구는 급변하는 부동산 환경 속에서 주민들의 대응을 돕기 위해 올해 첫 도시런(learn) 스쿨 강의 ‘신년기획 부동산 전략 인포(INFO)데이’를 연다고 19일 밝혔다.

오는 29일 오후 7시 신당누리센터에서 진행되는 이번 강의 주제는 ‘월급쟁이를 위한 부동산 생존 전략’이다. 중구는 기존에 운영하던 다양한 도시·정비사업 관련 교육 프로그램을 올해부터 도시정책·정비·건축·인문을 아우르는 도시런 스쿨로 통합 운영한다.

김인만 부동산경제연구소 소장이 부동산 시장 흐름을 생활 밀착형 시각에서 짚고 실수요자와 월급 생 활자들이 꼭 알아야 할 정책 변화와 대응 전략을 전달한다. 특히 청년층이 관심을 갖는 청년주택부터 무주택자의 내 집 마련까지 각자의 상황에 맞게 사례 중심으로 풀어줄 예정이다.

참여하려면 포스터 QR코드나 서울시 공공서비스 예약사이트로 선착순 신청하면 된다.

구 관계자는 “앞으로도 주민 눈높이에 맞춰 도시와 부동산 교육을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.
김주연 기자
