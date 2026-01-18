시험 보는 남성·취업하는 여성…남초 업종 부진에 고용지형 변화

고용률, 남성은 하락 여성은 상승

‘취업 무경험 남성 실업자’ 증가세

“시험 준비하며 미취업 상태 유지”

18일 국가데이터처 '경제활동인구조사'에 따르면 남성 고용률은 2022년 71.5%에서 2025년 70.6%로 하락했다. 사진은 지난해 12월 서울 소재 대학교 내 채용공고게시판의 모습.

15세 이상 인구 중 취업자 비율인 고용률이 남성은 갈수록 떨어지고 여성은 꾸준히 높아진 것으로 나타났다. 여성 경제활동참가율 증가와 남성의 전문직 선호 현상, 남성 노동자 비중이 큰 제조업·건설업 한파가 맞물려 성별 고용 지형에 균열이 일기 시작한 것이다.18일 국가데이터처 ‘경제활동인구조사’에 따르면 남성 고용률은 2022년 71.5%에서 2025년 70.6%로 하락했다. 반면 같은 기간 여성 고용률은 52.9%에서 55.3%로 상승했다. 아직 고용률 자체는 남성이 더 높지만 최근 추세로는 여성의 고용시장 진입이 활발해지고 있는 것이다.‘취업 경험’도 여성이 남성을 앞질렀다. 국가데이터처의 고용동향에 따르면 지난해 12월 ‘취업 무경험 실업자’는 남성은 전년 대비 10% 늘어난 2만 4000명, 여성은 6% 감소한 1만 6000명으로 집계됐다. 구직 중인 실업자 가운데 취업 경험이 없는 남성이 여성보다 더 많다는 의미다.남성 실업자의 취업 경험이 낮은 배경에는 전문직 취업을 위한 ‘자격증 시험’이 있었다. 한국고용정보원은 지난해 12월 “남성 실업자는 주로 시험 준비를 하면서 실업과 비경제활동을 반복해 미취업 상태를 유지한다”고 분석했다. 실제 지난해 비경제활동인구 중 20~34세 남성의 3.4%가 고시나 전문직을 준비 중인 것으로 조사됐다. 여성은 3.0%로 남성보다 0.4% 포인트 낮았다.남성이 전체 종사자의 75%에 이르는 제조업 부진도 영향을 미쳤다. 고용노동부에 따르면 지난해 12월 제조업 고용보험 가입자 수는 전년 동월 대비 1만 4000명 줄었다. 반면 여성이 종사자 81%를 차지하는 보건서비스업은 9만 7000명 늘었다. 노동 시장에서 여성의 고용 영토가 빠르게 확장되는 이유다.이종선 고려대 노동대학원 교수는 “남성 생계부양자 모델이 아직 남아 있다는 점을 고려하면 남성의 고용률 부진은 시장에 ‘질 좋은 일자리’의 부족해졌음을 의미한다”면서 “여성 고용률 상승은 정규직보다 비정규직 고용 확대로 이어질 가능성이 크다”고 진단했다.