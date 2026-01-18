서울 중구, 현직 교사가 알려주는 ‘초등입학 설명회’

오는 31일 오후 1시 신당누리센터

서울 중구가 예비 초등학생과 학부모를 위한 ‘2026 초등입학 길라잡이’ 설명회를 오는 31일 오후1시부터 신당누리센터 대강당에서 연다고 18일 밝혔다.설명회에서는 초등학교 입학 전 꼭 알아두어야 할 준비 사항을 안내한다. 실제 경험담을 바탕으로 진행되며 질의응답 시간도 있다. 2022 개정 교육과정의 주요 내용도 다룬다.강의는 19년 경력의 초등학교 교사인 김수현 교사가 맡아 진행한다. 김 교사는 ‘한 권으로 끝내는 초등학교 입학 준비’, ‘작지만 강력한 초등습관의 재발견’ 등 다수의 저서를 집필한 교육 전문가다.학부모가 강의를 듣는 동안 예비 초등학생을 위한 프로그램도 운영된다. 어린이들은 학교에서 지켜야 할 예절과 규칙을 배우고, 초등학교 입학을 축하하는 ‘샌드아트 매직쇼’를 즐길 수 있다.홍보 포스터의 QR코드로 신청하면 된다. 학부모 100명과 예비 초등학생 100명을 선착순으로 모집한다.김길성 구청장은 “초등학교 입학은 아이와 부모 모두에게 설렘과 걱정이 함께하는 새로운 출발”이라며“중구가 준비한 입학 지원 프로그램이 즐거운 학교생활의 밑거름이 되길 바란다”고 전했다.