강남 구룡마을 대형 화재…6시간 30분 만에 진압

서울 강남구 구룡마을에서 발생한 대형 화재가 6시간 30분 만에 진압됐다.16일 오전 5시쯤 개포동 구룡마을에서 시작된 화재는 이날 오전 11시 34분 초진됐다고 소방 당국이 밝혔다.주요 불길을 잡은 소방 당국은 대응 단계를 1단계로 내리고 잔불을 정리하고 있다.이날 구룡마을 4지구 내 빈집에서 화재가 발생했다는 신고를 받은 소방 당국은 오전 8시 49분 소방 대응 2단계를 내리고 본격적인 진화에 들어갔다.4지구에서 시작된 화재는 인근 6지구로 번졌다.소방 인력 343명과 경찰 560명을 포함해 총 1258명의 인력과 장비 106대가 화재 현장에 동원됐다.구룡마을은 가연성 자재로 만들어진 판잣집들이 빽빽하게 모여 있어 화재가 빠르게 확산했다는 분석이다.소방 당국에 따르면 불이 난 지역 주민 165세대 258명은 모두 안전하게 대피했으며 인명 피해는 확인되지 않은 상황이다.다만 이번 화재로 약 180명의 이재민이 발생한 것으로 집계됐다.