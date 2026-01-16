강동구 천호동 421세대 공동주택·공영주차장…서울시 통합심의 통과

지상 23층, 6개 동 공동주택과 근린생활시설
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
강동구 천호동 397-419번지 일대(천호3-2구역) 재개발 예상 조감도. 서울시 제공
강동구 천호동 397-419번지 일대(천호3-2구역)에 아파트 421세대와 공영주차장이 들어선다.
16일 서울시에 따르면, 전날 열린 1차 정비사업 통합심의위원회에서 ‘천호3-2구역 주택정비형 재개발사업’에 대해 조건부 의결했다.
이번 통합심의로 지하 3층부터 지상 23층까지 6개 동 규모로 총 421세대(임대 74세대 포함) 아파트가 들어선다. 공영주차장 77면, 근린생활시설도 함께 생긴다.
공영주차장은 공동주택 하부에 조성해 고분다리 전통시장 방문객 이용 편의를 높이고, 인근 지역 주민 주차 불편도 완화할 예정이다.
단지 내부에는 공공 보행통로를 만들어 인접한 천일초 학생들의 통학 여건과 지역 주민의 보행 환경을 개선한다.
대상지는 고분다리 전통시장과 구립도서관이 인접하고 녹지공간이 가까워 기반 시설은 있지만, 노후 주택과 구릉지 경사도로·계단으로 소방안전 등 유사시를 대비해 주거 정비가 필요한 지역으로 평가된다.
이병도 서울시의원, ‘서울시 민주시민교육 활성화를 위한 토론회’ 개최
서울시의회 이병도 의원(더불어민주당, 은평2)은 지난 14일 서울시의회 제2대회의실에서 서울민주시민교육네트워크와 공동으로 ‘서울시 민주시민교육 활성화를 위한 토론회’를 개최했다. 이번 토론회는 민주시민교육의 가치와 중요성에 대한 공감대를 확산하고, 제도적·정책적 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이 의원은 개회사를 통해 “민주주의는 제도만으로 유지되지 않으며, 비판적으로 사고하고 책임 있게 참여하는 시민의 역량이 그 근간”이라고 강조하며 “특히, 2024년 비상계엄과 대통령 탄핵 정국 등 헌정질서 위기를 겪으면서 민주시민교육의 필요성이 더욱 절실해졌다”고 말했다. 첫 번째 발제를 맡은 류홍번 시민사회활성화전국네트워크 운영위원장은 “정부가 ‘통합과 참여의 정치 실현’을 국정과제로 채택하고, 국가시민참여위원회 설치와 민주시민교육 등을 담은 ‘시민참여기본법’ 제정을 추진 중”이라며, 입법 실현을 위해 정부·국회·시민사회가 공동 주체로 참여하고, 시민사회 전반의 연대와 결집을 통한 공론 형성과 주도적 추진전략이 필요하다고 강조했다. 송재영 수원대학교 공공정책대학원 교수는 ‘시민참여기본법 제정에 따른 지역의 역할과 과제’를 주제로 한 발제에서, 법 제정은 민
서울시의회 바로가기
최진석 서울시 주택실장은 “천호동 일대 재개발사업이 탄력을 받아 올해 말 사업시행계획인가 등 절차를 거쳐 2029년 착공에 이를 것으로 예상된다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
천호3-2구역 재개발사업의 착공 예상 시기는?