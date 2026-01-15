본지 홍윤기 기자 ‘이달의 보도사진상’

방금 들어온 뉴스

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-01-15 10:57
수정 2026-01-15 11:09
이미지 확대
한국사진기자협회 2025년 10월 이달의 보도사진상 뉴스 부문 우수상 <‘피감기관서 축의금 받은 최민희, 본회의 중 ‘환급 문자’>
한국사진기자협회 2025년 10월 이달의 보도사진상 뉴스 부문 우수상 <‘피감기관서 축의금 받은 최민희, 본회의 중 ‘환급 문자’>


본지 사진부 홍윤기 기자가 15일 한국사진기자협회(회장 이호재) 이달의 보도사진상 뉴스 부문에서 ‘피감기관서 축의금 받은 최민희, 본회의 중 ‘환급 문자’’로 우수상을 수상했다.

홍 기자의 수상작은 지난해 10월 국정감사 기간 중 딸 결혼식 축의금 논란이 불거진 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 대기업·언론사 관계자들의 이름과 금액이 적힌 명단을 텔레그램으로 보좌진에게 전달하는 순간을 담았다. 해당 명단에는 구체적인 금액과 입금·전달 내역이 담겨 있었다.

이번 보도를 계기로 국회의원과 피감기관 간의 부적절한 금품 관계가 공론화됐으며, 김영란법의 적용 실효성을 둘러싼 사회적 논의가 촉발됐다.

이미지 확대
서울신문 사진부 홍윤기 기자
서울신문 사진부 홍윤기 기자


이지훈 기자
