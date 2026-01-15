건조한 겨울, ‘산불 조심 기간’ 20일부터 조기 시행

건조하고 강한 바람, 13일 산불 위기 경보 상향 발령

이미지 확대 산불 진화용 초대형 헬기. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 산불 진화용 초대형 헬기. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

건조한 날씨로 산불 발생과 대형 산불 확산 우려가 커지면서 봄철 산불 조심 기간이 조기 시행된다.산림청은 올해 산불 조심 기간을 2월 1일에서 오는 20일로 앞당겨 시행한다고 15일 밝혔다. 최근 동해안 지역을 중심으로 건조한 날씨와 강한 바람으로 불면서 산불 위험이 고조되고 있다. 지난 10일 경북 의성에서는 겨울 산불로는 이례적인 93㏊의 피해가 발생하기도 했다. 산림청은 13일 전국의 산불재난 국가위기 경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향한 데 이어 이날 산불 조심 기간을 앞당겼다. 봄철 산불 조심 기간은 2월 1일부터 5월 15일까지다.산불 조심 기간 시행에 따라 산림청과 지방자치단체는 산불방지대책본부를 가동하는 등 산불 대비 태세를 강화한다. 산불 발생 시 신속하게 대응하고, 산불방지인력을 고용해 산불 예방 활동에도 나선다.김인호 산림청장은 “건조한 날씨가 지속돼 산불 위험이 높은 상황에서 강한 바람이 불면 대형 산불로 확산할 우려가 크다”면서 “지난해 역대 최대 산불 피해를 겪은 만큼 현장에서는 쓰레기와 영농부산물 소각을 삼가고 화목보일러 등 불씨 관리를 철저히 하는 등 관심이 필요하다”고 말했다.